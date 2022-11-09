Украинцев предупредили о коварстве оккупантов из-за их маневров в Черном море

Отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает, что угрозы пуска по территории Украины нет, враг очень коварен.

Об этом в Телеграмме сообщает СтратКом ВСУ.

"Мы сейчас видим регулярные сообщения о том, что российская черноморская флотилия выводит в открытое море военные корабли, не являющиеся носителями крылатых ракет "Калибр". Что ж, сообщения эти достаточно многозначны, но и относиться к ним следует с долей рассудительности", — говорится в сообщении.

Украинские военные предупреждают о коварстве российских оккупантов и допускают возможность обстрелов.

"Российское командование совершило за эти месяцы множество безумных и преступных поступков, а потому, осуществить пуск крылатых ракет "Калибр" из бухты Севастополя, что мешает? — спрашивают военные.

Напомним, 8 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Черном море на дежурстве есть семь кораблей недолфлота противника, которые маневрируют у побережья Крыма. Среди них в Черном море 1 вдк, а вот ракетоносителей снова не обнаружено.

Как сообщалось, украинское ПВО уничтожило над морем тактическую управляемую ракету средней дальности Х-31, которую россияне выпустили с самолета по побережью Одесчины. Ракету войска РФ выпустили из самолета Су-30. Летел русский Х-31 со стороны Черного моря.

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