Черное море стало «маршрутом смерти», опаснее Персидского залива - FT

Черное море

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Черное море в этом году стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире. Количество погибших моряков здесь уже превысило показатели Персидского залива и Ормузского пролива, традиционно считающиеся одними из самых рискованных регионов для судоходства.

Об этом говорится в материале Financial Times.

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По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, с начала года в Черном море было зафиксировано более 570 инцидентов с судами. Погибли не менее 40 моряков. Для сравнения, в Ормузском проливе подтверждено 24 гибели.

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Экипажи танкеров, зерновозов и грузовых судов сталкиваются с ударами беспилотников, ракет и морских дронов. По отдельным оценкам количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает их количество в Персидском заливе.

«Для меня Черное море и мероприятия в украинские порты — это почти самоубийство. Общее чувство такое, что угроза жизни существует постоянно», — заявил глава Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк.

Особенно резко ситуация ухудшилась летом. С июля по сентябрь было зафиксировано около 387 атак на суда – более чем в пять раз больше, чем в предыдущем квартале. В третьем квартале в среднем происходило более четырех атак в день.

Под ударами оказались даже воды у стран НАТО

15 октября беспилотники атаковали химический танкер Wine Trader, стоявший на якоре у румынского побережья. В ту же ночь удар ударил еще один танкер у входа в Сулинский канал. Впоследствии румынские власти сообщили об атаке еще на одно судно, в результате которого один моряк погиб, а трое пропали без вести.

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Президент Румынии Никушор Дан после этого обвинил Россию в эскалации войны вблизи территории НАТО.

По данным Ambrey, за последние 45 дней около 90% ударов по судам пришлось на Россию. В то же время, Украина также активизировала кампанию против российского судоходства, в частности в районе Керченского пролива.

Судовладельцы начинают избегать Черного моря

Рост рисков уже повлиял на морские перевозки. Часть судоходных компаний готова работать в Персидском заливе из-за высоких ставок фрахта, но отказывается от рейсов в Черное море, где доходность ниже, а опасность выше.

Страхование от военных рисков для судов в регионе может достигать 15% стоимости корпуса – почти вдвое больше, чем для судов в Персидском заливе. Поэтому компании все чаще отправляют в опасную зону более старые и более дешевые суда.

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Проблемы уже ощущают и украинские порты. По данным оператора TIS, в прошлом месяце порты Большой Одессы обслужили менее 10 судов, в то время как в июле их было около 400 судов.

Морской экспорт украинской аграрной продукции в августе сократился до 1,4 млн. тонн — примерно на 75% ниже довоенного уровня. В отрасли предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может ударить не только по судоходству, но и по предстоящей посевной кампании и мировым рынкам зерна.

Эксперты не ожидают быстрого понижения напряжения. Глава Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко считает, что боевые действия в регионе могут только расширяться.

к«Сейчас наивно надеяться на какое-то прекращение огня в Черном море. К сожалению, война не только продолжится, но и будет обостряться и расширяться», - заявил он.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) отмечал, что 14–15 октября в Черном море потерпели удары четыре гражданских судна. Часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии – государства-члена НАТО. Речь шла о танкерах Wine Trader под флагом Сан-Марино, Yara J под флагом Коморских Островов, Dania J под флагом Танзании и балкер Sea Destiny под флагом Маршалловых Островов.

13 октября беспилотники атаковали два судна у побережья Болгарии. С судна Chelsea 3, которое принадлежит Украине, зарегистрировано в Одессе и ходит под мальтийским флагом, были эвакуированы все 15 членов экипажа — семь украинцев и восемь граждан Азербайджана. Пять человек получили легкие ранения, а другое судно, по предварительным данным, затонуло примерно в 17 морских милях к востоку от Крапеца. После этого премьер-министр страны Румен Радев заявил, что доказательств по обвинению конкретного государства пока недостаточно, но пообещал обсудить ситуацию с генсеком НАТО Марком Рютте.

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