ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
149
Время на прочтение
3 мин

Черное море стало «маршрутом смерти», опаснее Персидского залива - FT

Атаки дронов, ракет и морских беспилотников резко повысили риски для торгового судоходства, а часть компаний уже избегает рейсов в Черное море.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Черное море

Черное море

Черное море в этом году стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире. Количество погибших моряков здесь уже превысило показатели Персидского залива и Ормузского пролива, традиционно считающиеся одними из самых рискованных регионов для судоходства.

Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, с начала года в Черном море было зафиксировано более 570 инцидентов с судами. Погибли не менее 40 моряков. Для сравнения, в Ормузском проливе подтверждено 24 гибели.

Экипажи танкеров, зерновозов и грузовых судов сталкиваются с ударами беспилотников, ракет и морских дронов. По отдельным оценкам количество атак в Черном море более чем в шесть раз превышает их количество в Персидском заливе.

«Для меня Черное море и мероприятия в украинские порты — это почти самоубийство. Общее чувство такое, что угроза жизни существует постоянно», — заявил глава Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк.

Особенно резко ситуация ухудшилась летом. С июля по сентябрь было зафиксировано около 387 атак на суда – более чем в пять раз больше, чем в предыдущем квартале. В третьем квартале в среднем происходило более четырех атак в день.

Под ударами оказались даже воды у стран НАТО

15 октября беспилотники атаковали химический танкер Wine Trader, стоявший на якоре у румынского побережья. В ту же ночь удар ударил еще один танкер у входа в Сулинский канал. Впоследствии румынские власти сообщили об атаке еще на одно судно, в результате которого один моряк погиб, а трое пропали без вести.

Президент Румынии Никушор Дан после этого обвинил Россию в эскалации войны вблизи территории НАТО.

По данным Ambrey, за последние 45 дней около 90% ударов по судам пришлось на Россию. В то же время, Украина также активизировала кампанию против российского судоходства, в частности в районе Керченского пролива.

Судовладельцы начинают избегать Черного моря

Рост рисков уже повлиял на морские перевозки. Часть судоходных компаний готова работать в Персидском заливе из-за высоких ставок фрахта, но отказывается от рейсов в Черное море, где доходность ниже, а опасность выше.

Страхование от военных рисков для судов в регионе может достигать 15% стоимости корпуса – почти вдвое больше, чем для судов в Персидском заливе. Поэтому компании все чаще отправляют в опасную зону более старые и более дешевые суда.

Проблемы уже ощущают и украинские порты. По данным оператора TIS, в прошлом месяце порты Большой Одессы обслужили менее 10 судов, в то время как в июле их было около 400 судов.

Морской экспорт украинской аграрной продукции в августе сократился до 1,4 млн. тонн — примерно на 75% ниже довоенного уровня. В отрасли предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может ударить не только по судоходству, но и по предстоящей посевной кампании и мировым рынкам зерна.

Эксперты не ожидают быстрого понижения напряжения. Глава Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко считает, что боевые действия в регионе могут только расширяться.

к«Сейчас наивно надеяться на какое-то прекращение огня в Черном море. К сожалению, война не только продолжится, но и будет обостряться и расширяться», - заявил он.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) отмечал, что 14–15 октября в Черном море потерпели удары четыре гражданских судна. Часть инцидентов произошла в территориальных водах Румынии – государства-члена НАТО. Речь шла о танкерах Wine Trader под флагом Сан-Марино, Yara J под флагом Коморских Островов, Dania J под флагом Танзании и балкер Sea Destiny под флагом Маршалловых Островов.

13 октября беспилотники атаковали два судна у побережья Болгарии. С судна Chelsea 3, которое принадлежит Украине, зарегистрировано в Одессе и ходит под мальтийским флагом, были эвакуированы все 15 членов экипажа — семь украинцев и восемь граждан Азербайджана. Пять человек получили легкие ранения, а другое судно, по предварительным данным, затонуло примерно в 17 морских милях к востоку от Крапеца. После этого премьер-министр страны Румен Радев заявил, что доказательств по обвинению конкретного государства пока недостаточно, но пообещал обсудить ситуацию с генсеком НАТО Марком Рютте.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie