В разведке разоблачили цели оккупантов, которые они будут бомбить иранскими ракетами

Российские оккупанты использовали около 80 процентов своих современных ракет, обстреливая объекты в Украине.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины в комментарии The Economist.

Скибицкий говорит, что только за октябрь оккупанты выпустили 25 "Искандеров" по Украине. По оценкам разведки ГУР МО, в России осталось до 120 "Искандеров".

Впрочем, как пишет The Economist, есть риски, что РФ может удвоить свои атаки из-за новых поставок ракет от Ирана. В разведке Украины есть информация о якобы планах Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Предварительно их будут отправить в Крым, а затем в российские порты на Каспийском море.

"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты. Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего – энергетической. В частности, для этого России понадобились иранские ракеты", – заявил Скибицкий.

Он отметил, что у Украины нет эффективной защиты от иранских ракет, поэтому страна нуждается в современных системах ПВО, способных сбивать опасные воздушные суда.

Напомним, в Минобороны Великобритании заявили, что РФ вряд ли сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.

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