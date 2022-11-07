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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
2850
Время на прочтение
1 мин
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

Фото: ТСН.ua

В понедельник, 7 ноября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 12.30 "покраснели" восемь областей, людей призывали пройти в укрытие.

Об этом стало известно из карты тревог.

Так, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Следует отметить, что в Луганской области воздушная тревога продолжается уже 216 дней с 4 апреля.

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Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, когда и при каких условиях объявляется воздушная тревога в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2850
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