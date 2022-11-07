ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Утром 7 ноября ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщили утром Воздушные Силы ВСУ.

"07 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" был сбит российский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что всего ВСУ уже сбили 277 вражеских самолетов и 260 вертолетов. Также по состоянию на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. Данные уточняются.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что в войне в Украине Россия потеряла вдвое больше самолетов, чем за время войны в Афганистане. В то же время он подчеркнул, что "эта война является таким же позором для России и станет причиной ее разрушения".

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