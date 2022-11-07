ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 у Херсонській області

Вранці 7 листопада ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області.

Про це повідомили зранку Повітряні Сили ЗСУ.

"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що загалом ЗСУ вже збили 277 ворожих літаків та 260 гелікоптерів. Також станом на 7 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 76 460 осіб. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що у війні в Україні Росія втратила вдвічі більше літаків, ніж за час війни в Афганістані. Водночас він наголосив, що "ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації".

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