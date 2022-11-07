НБУ заборонив бізнесу купувати валюту "про запас"

Цей крок має знизити попит на валюту та, відповідно, знизити тиск на золотовалютні резерви, вважають в НБУ.

Нацбанк пом'якшив валютні обмеження, однак водночас заборонив банкам продавати валюту бізнес-клієнтам під міжнародні розрахунки, якщо в них залишаються валютні запаси.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Починаючи від 6 вересня Нацбанк уперше від початку війни дозволив бізнесу сплачувати відсотки на користь іноземних кредиторів. Однак з послабленням обмеження на перетік капіталу за кордон регулятор запровадив запобіжник.

"Купити валюту під розрахунки з нерезидентами українські компанії можуть лише за умови, якщо на їхніх рахунках немає інших валютних коштів", - йдеться у повідомленні регулятора.

Український бізнес накопичив на валютних рахунках у банках $8,7 млрд, свідчать оцінки НБУ станом на 2 вересня. За розрахунком регулятора, нове обмеження зменшить попит на купівлю валюти "про запас" та допоможе зберегти міжнародні резерви, які за лютий–липень скоротилися на $6,7 млрд - до $22,4 млрд.

Нагадаємо, раніше Національний банк зняв обмеження на придбання валюти, проте залишив норму, яка зобовʼязує одразу класти придбану валюту на депозит.

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