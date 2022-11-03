Чи зміниться фіксований курс гривні до долара: відповідь НБУ

Національний банк України зберігатиме фіксований курс, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

У Нацбанку наразі не бачать причин для зміни позиції щодо фіксованого курсу гривні до долара, тому така політика продовжуватиметься.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

"Наразі Національний банк не вбачає потреб у додатковому курсовому коригуванні. Водночас належних передумов для повернення до плаваючого курсу наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення щодо регулювання валютного ринку під час воєнного стану мають на меті забезпечити баланс між сприянням економічній діяльності та запобіганню непродуктивного відпливу капіталу.

Як вважають в НБУ, фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, а валютні обмеження - забезпечити критичні потреби економіки без суттєвої шкоди для валютного ринку.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Якщо раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, то тепер йдеться про ринковий курс. Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують із рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Раніше стало відомо, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

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