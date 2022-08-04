Валюту в обмінниках продаватимуть за кардинально новими правилами

В Україні найближчим часом продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.

Нацбанк презентував Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти.

Так, продавати долари зможуть за фіксованим курсом (принаймні на час воєнного стану), перевірки посилять, за друге порушення забиратимуть ліцензії, а за кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його розмір може становити від 3000 до 7000 грн).

Додамо, що Нацбанк уже заборонив обмінникам показувати курс валют на табло, зобов'язав їх посилити правила безпеки та використовувати РРО (касові апарати).

Наразі НБУ планує здійснити реформу, а правила роботи обмінників хочуть кардинально переглянути.

Нововведення базуються на чотирьох основних китах:

Обмежать курс у обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни і контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках. Заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише в той момент, коли їм справді потрібно купити долари. Збільшать податки. Запровадять обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати всі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку. Посилять контроль. Після письмового попередження пропонують забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно скаржитись на всіх порушників.

Нацбанк пропонує зобов'язати обмінники щомісяця вносити фіксований платіж. Його розмір ще обговорюється (доведеться вносити зміни до Податкового кодексу, для цього потрібно розробити законопроєкт, провести його через комітет та голосування у Раді). Якби кожен обмінник платив державі 3 тис. грн на місяць, бюджет додатково отримав би 144,5 млн грн за рік. Від платежу в 7 тис. грн надходження склали б понад 337,1 млрд грн.

Точний розмір платежу ще обговорюється. Проте, мабуть, без податкових змін не обійтись. Для розуміння, минулого року через обмінники українці продали валюту на 384,5 млрд грн і купили на 384 млрд грн. Незважаючи на такий обіг, всі обмінники разом узяті заплатили лише 7,1 млн грн податку на прибуток.

Прогнозують, що обмеження курсу в обмінниках відобразиться і на банківських касах. Тут також варто додати, що, крім обмеження, Нацбанк зробив кілька кроків для збільшення обсягу готівкової валюти. Наприклад, скасували обмеження щодо продажу в банках (раніше можна було реалізувати рівно стільки, скільки купили).

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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