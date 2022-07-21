Нацбанк на 25% підняв офіційний курс гривні

Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара.
Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.
Як повідомляє НБУ, таке рішення ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
Водночас зазначається, що офіційний курс гривні до долара й надалі є фіксованим.
"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань", - зазначили у НБУ та наголосили, що новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності.
За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.
Корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, зумовлене останні місяці, насамперед, наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках. Натомість фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.
Нагадаємо, від 24 лютого в Україні курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. Утім, регулятор зазначає: наразі фіксація курсу на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям.
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