Нацбанк на 25% підняв офіційний курс гривні

Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Як повідомляє НБУ, таке рішення ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Водночас зазначається, що офіційний курс гривні до долара й надалі є фіксованим.

"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань", - зазначили у НБУ та наголосили, що новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності.

За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

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Корекція офіційного курсу гривні матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, зумовлене останні місяці, насамперед, наслідками війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також динамікою цін на світових товарних ринках. Натомість фіксація офіційного курсу на новому стійкішому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.

Нагадаємо, від 24 лютого в Україні курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. Утім, регулятор зазначає: наразі фіксація курсу на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям.

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