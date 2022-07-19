Коли долар може злетіти до 40 гривень: прогнози експертів

Кінець липня на валютному ринку України буде напруженим - усі намагаються вгадати, чи наважиться Нацбанк відпустити курс. Чому курс долара може зрости до 40 грн, які на це є причини - в матеріалі ТСН.ua

Експерти з minfin.com.ua проаналізували чому курс долара може зрости до 40 грн

Чому курс долара може сягнути 40 грн

У ситуації, що склалася Нацбанку доцільно відпустити офіційний курс. За оцінкою Мінфіну, якщо курс на міжбанку повністю відпустять і при цьому буде запущено повноцінний експорт, курс на першому етапі може зрости до 40 гривень за долар. За умов стабілізації на фронтах та забезпечення повноцінного припливу валюти від аграріїв, курс знизиться на міжбанку у бік коридору 36−38 гривень. Це буде пов'язано з дефіцитом гривні у бізнесу, банків та населення.

"Низький платоспроможний попит на імпортні товари призведе до стабілізації котирувань міжбанку та послаблення тиску на нацвалюту. Якщо ж при цьому Мінфін України зважиться на підвищення дохідності за ОВДП та військовими облігаціями, це скоротить потребу в емісії гривні з боку НБУ для латання дірок бюджету. За такого сценарію західна грошова допомога, що йде на фінансування дірок бюджету, також підстрахує курс гривні на міжбанку навіть з урахуванням необхідності купівлі газу для проходження опалювального сезону 2022−2023 року"

Внутрішні фактори, що можуть вплинути на курс:

Загострення ситуації на фронтах та продовження зростання щомісячних військових та соціальних витрат.

Для відновлення житлової інфраструктури перед швидким настанням зими, Україна просить у своїх західних партнерів уже не $5 млрд, а $9 млрд на місяць.

Збільшення дефіциту бюджету за відсутності повноцінного експорту. Експортерам не вигідно заводити валютний виторг до країни, щоб продавати його на міжбанку за 29,25 гривні на міжбанку, адже ринковий курс на 7−8,5 гривень вищий. Через це валюти на торгах хронічно не вистачає, і НБУ доводиться витрачати золото-валютні резерви. Крім того, з'являються численні «сірі» схеми фінансування імпорту в обхід офіційного міжбанку, попит на готівкову валюту з боку малого та середнього бізнесу зростає.

Дозвіл Нацбанку від 9 липня купувати валюту практично під будь-який імпорт за відсутності надходжень від експортерів посилює тиск на гривню на міжбанку.

Зростання інфляції в Україні стимулює перетікання частини гривневих заощаджень населення у валюту. А також збільшує суму «гарячих» коштів на поточних рахунках громадян, які в будь-який момент можуть вийти на готівковий валютний ринок.

Серед зовнішніх факторів, які вплинуть на курс:

Засідання Європейського центрального банку 21 липня з питань грошово-кредитної політики. ЄЦБ доведеться підвищувати відсоткову ставку як мінімум на 0,25−0,5 % річних. На нас чекають валютні ралі за парою євро/долар.

Майбутнє 27 липня засідання Федеральної резервної системи США. ФРС підвищить відсоткову ставку. Американці у більш виграшному становищі, оскільки станом на 27 липня вони вже знатимуть про кроки ЄЦБ і зможуть адекватно зреагувати щодо показника зростання відсоткової ставки ФРС із огляду на рішення Європейського центрального банку.

Зазначені внутрішні та зовнішні фактори безперечно позначаться на валютному ринку України, щонайменше, що нас очікує, це інтрига щодо курсу євро щодо гривні, як максимум продовження Нацбанком змін правил гри на валютному ринку, як щодо курсу долара щодо гривні, так і щодо курсу євро.

Читайте також: