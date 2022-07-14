Далі буде гірше: у МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки через війну в Україні

Вторгнення Росії до України призвело до суттєвого погіршення цьогорічних прогнозів про глобальне економічне зростання.

2022 рік буде складним, а 2023 - "вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії".

Про це із посиланням на заяву голови МВФ Крісталіни Георгієвої пише The Guardian.

"Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше", - зауважила вона.

За її словами, війна в Україні "суттєво погіршила глобальний економічний прогноз" й лідери G20 повинні докласти зусиль до розв'язання економічних проблем.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

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