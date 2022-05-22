Moody's знизило кредитний рейтинг України до найнижчого рівня

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого.

Війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

Про це повідомляється на сайті агентства.

"Зниження рейтингів до Caa3 обумовлено підвищеними ризиками стійкості державного боргу України через вторгнення Росії, що призведе до більш затяжного військового конфлікту, ніж очікувало агентство Moody's, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу та збитків приватних кредиторів", — йдеться у повідомленні.

Moody's також змінило прогноз рейтингів на негативний.

Як зазначає агентство, масштабна міжнародна фінансова підтримка України допомагає пом’якшити ризики ліквідності, однак призводить до росту міжнародного боргу.

"Отже, відшкодування інвесторами у разі дефолту може бути нижчим за 65-80%, що відповідало б рейтингу нижче за Caa3", - підкреслює агентство.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів про позитивні сигнали в українській економіці попри війну. За його словами, в Україні поступово відновлюється робота підприємств, а отже зростають надходження до бюджету.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що країни G7 планують виділити Україні 30 мільярдів євро фінансової підтримки. Допомога надається у формі позик та грантів. Сума в 30 мільярдів євро передбачена до кінця 2022 року.

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