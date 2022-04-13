Податкові пільги: які послаблення діють під час війни

В Україні під час війни діють певні податкові пільги. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сплата єдиного податку

Фізичні особи підприємці другої та третьої групи, які не мають змоги сплачувати єдиний податок, можуть цього не робити під час війни. В період дії воєнного стану існує правило "плати, якщо можеш". Тобто несплата податків не буде тягнути за собою відповідальність. Також не буде заборгованності, яку потрібно буде потім сплатити.

Також ФОП третьої групи з річним доходом менше 10 млн гривень отримали нову ставку єдиного податку, яка наразі становить 2% (а це менше довоєнного часу).

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Від 1 березня 2022 року в Україні запроваджена ще одна податкова пільга, яка буде не лише під час воєнного стану в країні, але й також один рік після його закінчення.

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Згідно з новими правилами, самозайняті особи, українські ФОП та члени фермерських господарств можуть за себе не платити Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Роботодавцям дозволяється за власним бажанням платити чи не платити ЄСВ за тих найманих працівників, які наразі мобілізовані до оборонних структур.

Податок на нерухомість

На період воєнного стану в Україні скасували податок на нерухомість для всіх громадян. Цілих два роки українцям можна буде не платити - за 2021 рік (потрібно було сплатити податок на нерухомість до 1 липня 2022 року) і за поточний 2022 рік.

Тобто громадян України звільнили від необхідності сплати податку за житло, яке може вже бути зруйноване російськими військами.

Податок за землю

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Земельний податок також не потрібно буде сплачувати від 1 березня 2022 року до 31 грудня того року, коли воєнний стан в країні буде скасовано. Також скасовується орендна плата за земельні ділянки, які належать до комунальної чи державної власності і знаходяться в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії чи районах з окупацією.

Податкова відповідальність

Під час воєнного стану в Україні підприємців можуть звільняти від податкової відповідальності, навіть якщо не можуть вчасно виконати свої зобов'язання:

дотримання термінів подання податкової звітності;

дотримання термінів сплати зборів і податків;

дотримання термінів реєстрації акцизних і податкових накладних.

Варто звернути увагу, що це не звільняє підприємців від зобов'язань, тому що їх потрібно виконати все-рівно, але протягом трьох місяців після того, як буде закінчена війна.

До кінця (скасування) воєнного стану держава додатково запровадила мораторій на податкові перевірки. Також в сфері реєстраторів розрахункових операцій до підприємців не будуть застосовані санкції.