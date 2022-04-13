Харківські рятувальники отримали три спецавтомобілі

Додаткові можливості для служб ДСНС врятувати життя харків’ян.

Парк пожежно-рятувальної техніки Харківського гарнізону ДСНС поповнився трьома спецавтомобілями міського типу на базі MAN, Iveco та Volvo, повыдомляэ Міністерство розвитку громад та територій України.

Мобільні рятувальні машини закупила у Польщі благодійна організація United Help Ukraine.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що наразі, коли ворог обстрілює та бомбардує місто, «ці машини створюють додаткові можливості службам ДСНС врятувати життя харків’ян».

Нагадаємо, що на Київщині рятувальники, волонтери та всі небайдужі люди вийшли розбирати завали.

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