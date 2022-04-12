Влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку на місто

Зараз усі постраждалі перебувають у задовільному стані.
Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.
Про це заступник мера сказав у коментарі ВВС Україна.
"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – коротко сказав Орлов.
Видання з посиланням на медиків зазначає, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в районі глотки, слизових ділянок очей, задуха. Зараз усі постраждалі перебувають у задовільному стані.
Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в Маріуполі скинули з безпілотника невідому отруйну речовину.
У постраждалих спостерігалася дихальна недостатність і порушення координації.
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