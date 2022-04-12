Власти Мариуполя подтвердили химическую атаку на город

Сейчас все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов подтвердил информацию о химической атаке российских военных на город.
Об этом заммэра сказал в комментарии ВВС Украина.
"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – коротко сказал Орлов.
Издание со ссылкой на медиков отмечает, что у всех пострадавших были одинаковые симптомы: покраснение лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в районе глотки, слизистых участков глаз, удушье. Сейчас все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество.
У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.
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