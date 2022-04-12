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Химическое оружие в Мариуполе: трое бойцов "Азова" пострадали

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Химическое оружие в Мариуполе: трое бойцов "Азова" пострадали

pixabay.com

В результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова", но "без катастрофических последствий".

Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

"Если говорить о практической стороне удара химическим оружием по "Азовстали", то она невелика. Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми ядовитыми химическими веществами, но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно", — заявил Белецкий. .

Лидер "Азова" напомнил, что химическое оружие появилось как ответ на позиционный тупик, возникший во время Первой мировой войны.

"Чтобы выйти из этого тупика, чтобы начать продвигаться вперед, начали использовать такое неизбирательное, такое бесчеловечное оружие как химическое. И его использование говорило только об отчаянии военного руководства", — отметил Белецкий.

Основатель "Азова" убежден, что россияне применили химическое оружие из-за отчаяния и бессилия.

"Они же понимают, что это разойдется по всему миру – весь мир узнает, что они террористы, нарушающие огромное количество конвенций. Это говорит о том, что они не могут взять Мариуполь, что они не могут взять "азовцев", что они не могут взять украинских защитников. И поэтому они отчаиваются и им ничего не остается — как в Первой мировой войне использовать запретное оружие. Они думают, что они проявляют этим силу, а на самом деле проявляют этим слабость", — подытожил он.

Ранее полк "Азов" сообщил, что Россия могла применить в Мариуполе химическое оружие.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отреагировал на информацию о химическом оружии в Мариуполе и заверил, что рассматривает это максимально серьезно.

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