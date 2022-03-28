Химическая атака зарином: как действовать в случае отравления

Российские оккупанты в городах, где не могут прорвать оборону, могут использовать химическое оружие с нервным паралитическим действием – зарин. Что это за вещество, как уберечься от химического оружия, разбирался ТСН.ua.

Центр противодействия дезинформации со ссылкой на данные волонтеров InformNapalm сообщает, что российским военным начали выдавать антидоты от такого химического вещества как зарин. Разбираемся, что это за вещество, как его распознать и как действовать в случае отравления зарином.

Как выглядит зарин?

Зарин относится к фосфорорганическим боевым веществам нервно-паралитического действия. На вид это жидкость, при испарении газ без цвета и запаха, чрезвычайно ядовитая.

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Как зарин попадает в организм человека?

Газ попадает в организм человека через кожу, слизистые оболочки глаз и органов дыхания.

Загрязненная зарином одежда также представляет угрозу, потому что испаряется и отравляет людей вокруг.

Зарин тяжелее воздуха, поэтому опасность отравления зарином выше в низовьях, еще выше – в подвалах.

Скорость действия зарина

Симптомы отравления зависят от количества полученной дозы зарина, скорость действия – от того, каким образом это химическое оружие попало в организм.

Быстрее всего это боевое вещество действует при вдыхании паров, в таком случае симптомы развиваются от секунды до минуты и наступает смерть.

Медленнее если зарин попал в организм, например через отравленную воду или когда ядовитое вещество попадает на кожу. Но это тоже очень опасно.

Основные симптомы отравления зарином?

Больше всего зарин влияет на нервную систему, чрезмерно ее активируя, что сопровождается разнообразными симптомами.

В первую очередь человек, отравленный зарином, чувствует:

заложенность носа;

слезотечение;

боль в глазах, зрение нарушается, зрачки сужаются;

сильное слюноотделение и потливость;

ощущение скованности в груди, кашель;

дыхание ускоряется;

тошноту, рвоту, диарею, боль в животе;

чрезмерное мочеотделение;

головные боли, слабость, головокружение;

сердцебиение ускоряется или, наоборот, замедляется;

давление понижается или, напротив, повышается;

даже минимальная доза капли зарина, которая попадет на кожу, может вызвать потливость и подергивание мышц в месте, где состоялся контакт.

Дальнейшее течение отравления сопровождается спутанностью сознания, которое заканчивается судорогами, конвульсиями, остановкой дыхания, параличом и смертью.

Что делать во время и после отравления зарином?

При первом подозрении о применении химического оружия, не теряйте времени, чтобы принюхаться или что-то проанализировать. Ибо симптомы и тяжесть отравления зависит от времени, в течение которого зарин или другой яд действовал на вас.

Если вы носите очки, наденьте их.

Если снаряд с зарином разорвался у дома, нужно незамедлительно закрыть окна, двери, закрыть все вентиляционные проемы. Ни в коем случае не включать кондиционер.

Не выходите на улицу сразу после атаки химическим оружием, срок действия большинства ядов достигает часа. Нужно дождаться уведомления, что химическая угроза прошла, информацию о путях безопасной эвакуации.

Если взрыв произошел на улице, нужно немедленно покинуть это место, двигаясь против ветра. Передвигайтесь нужно быстро, но не бежать, чтобы не ускорять дыхание. Желательно укрыться в ближайшем помещении хотя бы в автомобиле с поднятыми окнами.

Если вы подверглись химической атаке, нужно как можно быстрее избавиться от одежды. Зарин на одежде испаряется и представляет опасность. Одежду не стоит снимать через голову, лучше разрезать и таким образом снять ее.

После того, как сняли одежду, нужно промыть все участки кожи, как контактировали с ядом водой, лучше с мылом. Чем больше, тем лучше.

Лучше всего загрязненную одежду стоит положить в герметичные пластиковые пакеты, но, скорее всего, такой опции у вас не будет.

Глаза нужно тщательно промыть водой не менее 10 минут.

Не касаться поверхностей, которые могут быть заражены зарином.

Искусственная вентиляция легких тем более искусственное дыхание в такой ситуации недопустимо.

Единственный вариант при отравлении зарином как и другим боевым ядом, обратиться к военным или сотрудникам ГСЧС, у которых имеются специальные протоколы действия на такие случаи

Надеемся, что данная информация никогда не понадобится.