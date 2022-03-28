Хімічна атака зарином: як діяти у випадку отруєння

Російські окупанти в містах, де важко прорвати оборону, можуть використовувати хімічну зброю з нервовою паралітичною дією - зарин. Що це за речовина, як уберегтися від хімічної зброї, розбирався ТСН.ua.

Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на дані волонтерів InformNapalm повідомляє, що російським військовим почали видавати антидоти від такої хімічної речовини як зарин. Розбираємося, що це за речовина, як її розпізнати, та як діяти у випадку отруєння зарином.

Хімічна зброя Росії: зарин

Про можливе застосування хімічної зброї, зокрема, Зарину, російськими військами у війні з Україною повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на міжнародну волонтерську спільноту InformNapalm. За даними розвідки, з 20 березня 2022 року командному складу РФ роздали ампули з Антропіном, який є антидотом, що застосовується при отруєнні хімікатами і Зарином в тому числі.

В серпні 2013 року саме російські ракети, наповнені нервово-паралітичною речовиною зарин, були запущені сирійськими військами в передмісті Дамаска Гута (Сирія). Тоді було вбито понад 1400 людей. За даними міжнародної організації Human Rights Watch, ракети класу "земля-земля", які випускали в Сирії, були саме ракетами М-14, які вироблялися за часів Радянського Союзу та були в арсеналі Росії.

Жертви атаки ракет з зарином в сирійському передмісті Дамаска Гута / commons.wikimedia.org

Варто звернути увагу, що РФ 1997 року була однією з країн світу, що підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї. Згідно з цим документом, не дозволено виготовляти хімічні речовини в промислових цілях. Втім дії Росії неодноразово демонстрували зневагу до Конвенції. За словами Філіппи Ленца, яка є директоркою Центру досліджень науки та безпеки Королівського коледжу Лондона, Російська Федерація має різноманітну хімічну зброю в своєму арсеналі - від складних хімічних речовин, які відрізняються нервово-паралітичною дією, до бочок з хлором, що почали виготовлятися ще за часів Першої світової війни.

Як виглядає зарин?

Зарин належить до фосфорорганічних бойових речовин нервово-паралітичної дії. На вигляд це рідина, при випаровуванні, газ без кольору та запаху, надзвичайно отруйна.

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Як зарин потрапляє в організм людини?

Газ потрапляє в організм людини через шкіру, слизові оболонки ока та органів дихання.

Забруднений зарином одяг також несе загрозу, тому що випаровується та отруює людей довкола.

Зарин важчий за повітря, тому небезпека отруєння зарином вище в низинах, ще вища - в підвалах.

Швидкість дії зарину

Симптоми отруєння залежать від кількості отриманої дози зарину, швидкість дії - від того, яким чином ця хімічна зброя потрапила до організму.

Найшвидше ця бойова речовина діє при вдиханні парів, в такому випадку симптоми розвиваються від секунди до хвилини і наступає смерть.

Повільніше, якщо зарин потрапив в організм, наприклад, через отруєну воду чи коли отруйна речовина потрапляє на шкіру. Але це також дуже небезпечно.

Основні симптоми отруєння зарином?

Симптоми отруєння зарином / pixabay.com

Найбільше зарин впливає на нервову систему, надмірно її активуючи, що супроводжується різноманітними симптомами.

В першу чергу людина, отруєна зарином відчуває:

закладеність носа;

закладеність носа; сльозотечу;

біль в очах, зір порушується, зіниці звужуються;

сильне слиновиділення та пітливість;

відчуття скованості в грудях, кашель;

дихання пришвидшується;

нудоту, блювання, діарею, біль в животі;

надмірне сечовиділення;

головний біль, слабкість, запаморочення;

серцебиття пришвидшується або, навпаки, сповільнюється;

тиск понижується або, навпаки, підвищується;

навіть мінімальна доза крапля зарину, яка потрапить на шкіру, може спричинити пітливість та посмикування м'язів в місці, де відбувся контакт.

Подальший перебіг отруєння супроводжується сплутаністю свідомості яка закінчується судомами, конвульсіями, зупинкою дихання, паралічем та смертю.

Що робити при ураженні зарином?

Що робити при ураженні зарином? / pixabay.com

Згідно з National Library of Medicine, при найпершій підозрі про застосування хімічної зброї, не гайте часу, щоб принюхатись чи щось проаналізувати. Бо симптоми та тяжкість отруєння залежить від часу протягом якого зарин чи інша отрута діяла на вас.

Якщо ви носите окуляри, одягніть їх.

Якщо снаряд із зарином розірвався біля будинку, потрібно негайно зачинити вікна, двері, закрити всі вентиляційні отвори. Ні в якому разі не вмикати кондиціонер.

Не виходьте на вулицю одразу після атаки хімічною зброєю, термін дії більшості отрут сягає години. Потрібно дочекатись сповіщення що хімічна загроза минула, інформацію про шляхи безпечної евакуації.

Якщо вибух відбувся на вулиці, потрібно негайно залишити це місце, рухаючись проти вітру. Пересувайтеся потрібно швидко, але не бігти, щоб не прискорювати дихання. Бажано заховатись у найближчому приміщенні хоча б в автомобіль з піднятими вікнами.

Якщо ви зазнали хімічної атаки, потрібно якнайшвидше позбутися одягу. Зарин на одягу випаровується і становить небезпеку. Одяг не варто знімати через голову, краще розрізати та таким чином зняти його.

Після того, як зняли одяг, потрібно промити всі ділянки шкіри як контактували з отрутою водою, краще з милом. Чим більше, тим краще.

Очі також потрібно ретельно промити водою не менше 10 хвилин.

Не торкатися поверхонь, які можуть бути заражені зарином.

Штучна вентиляція легень, тим більше штучне дихання в такій ситуації неприпустиме.

Єдиний варіант при отруєнні зарином, як і іншої бойовою отрутою, звернутися до військових чи співробітників ДСНС, у яких є спеціальні протоколи дії на такі випадки.

Якщо звернутися до спеціалістів немає можливості, то, за словами лікарки-кардіолога Дар'ї Степчини, якщо ворог буде застосовувати зарин, який є хімічною зброєю нервово-паралітичної дії, найкращим антидотом є:

Діазепам;

Антропін.

Також варто використовувати водні розчини аміаку, лугів, пероксиду водню, розчин гідроксиламіну у слабко-лужному середовищі для знезараження поверхонь, приміщень, предметів та навіть одягу.

Волосся та нігті, які були відкриті та уражені зарином, необхідно зістригти. Так ви зменшите прояв симптомів. Якщо отрута потрапила до ротової порожнини, рекомендується якнайшвидше промити шлунок - слабким лужним розчином. Пізніше потрібно дати постраждалому активоване вугілля.

Сподіваємося, що дана інформація вам ніколи не знадобиться.