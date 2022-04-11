40-річна Брітні Спірс вагітна

Зірка стане мамою втретє.

Американська попдіва Брітні Спірс оголосила про вагітність.

Артистка народить малюка своєму коханому, 27-річному фітнес-інструктору Сему Асгарі. 40-річна знаменитість поділилася новиною на своїй сторінці в Instagram. Виконавиця поділилася історією, як дізналася про свій цікавий стан.

"Я так схудла, щоб вирушити в подорож на Мауї, лише для того, щоб повернути вагу назад. Я подумала: "Боже, що трапилося з моїм шлунком?". Мій чоловік сказав: "Ні, ти не вагітна, дурненька". Отже я зробила тест на вагітність... І... Ну що ж... У мене буде дитина. Через 4 дні мій живіт ще збільшився. Він росте! Якщо там двоє, то я можу просто втратити їх. Я очевидно не буду так часто виходити з дому через те, що папараці зароблятимуть на мені свої гроші, як вони, на жаль, уже робили… Це важко, тому, коли я була вагітна, у мене була депресія. Я мушу сказати, що це абсолютно жахливо. Жінки рідко про це кажуть. Але цього разу я займатимуся йогою щодня! І поширювати багато радості та кохання", – повідомила артистка.

Зауважимо, Брітні Спірс має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Хлопчиків артистка народила у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки її визнали недієздатною.

Наразі виконавиця у стосунках із фітнес-інструктором Семом Асгарі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / instagram.com/britneyspears

Пара познайомилася 2016-го під час знімань кліпу Спірс Slumber Party. У вересні цього року молодший на 12 років обранець освідчився коханій. Сем і Брітні планували відсвяткувати весілля ще минулого року. Втім, чи одружилася пара, офіційно невідомо.

Нагадаємо, співачка мріяла стати мамою ще раз. Втім, її батько-опікун розпорядився, щоб Брітні поставили протизаплідну спіраль, і не дозволяв її витягувати. Минулого року Спірс звільнилася з-під опіки тата.

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