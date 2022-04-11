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"Маємо діяти негайно": Біллі Айліш зворушила піснею на підтримку України

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"Маємо діяти негайно": Біллі Айліш зворушила піснею на підтримку України

Біллі Айліш / instagram.com/billieeilish

Зірка разом із братом Фіннеасом О’Коннеллом заспівала баладу Your Power.

Американська співачка, володарка премій "Греммі" та "Оскар" Біллі Айліш долучилася до глобальної благодійної кампанії на підтримку України – Stand Up For Ukraine.

Зірка та її брат Фіннеас О’Коннелл виконали баладу Your Power, що у перекладі - "Твоя сила". Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Виконавиця закликала прихильників поширювати інформацію про війну в Україні та стимулювати світових політиків, аби ті діяли.

Відео вже зібрало майже 500 тисяч переглядів на YouTube.

"Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто подивиться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли", – закликала Біллі.

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