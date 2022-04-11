"Маємо діяти негайно": Біллі Айліш зворушила піснею на підтримку України

Зірка разом із братом Фіннеасом О’Коннеллом заспівала баладу Your Power.

Американська співачка, володарка премій "Греммі" та "Оскар" Біллі Айліш долучилася до глобальної благодійної кампанії на підтримку України – Stand Up For Ukraine.

Зірка та її брат Фіннеас О’Коннелл виконали баладу Your Power, що у перекладі - "Твоя сила". Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Виконавиця закликала прихильників поширювати інформацію про війну в Україні та стимулювати світових політиків, аби ті діяли.

Відео вже зібрало майже 500 тисяч переглядів на YouTube.

"Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто подивиться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли", – закликала Біллі.

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