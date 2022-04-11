40-летняя Бритни Спирс беременная

Звезда станет мамой в третий раз.

Американская поп-дива Бритни Спирс объявила о беременности.

Артистка родит малыша своему любимому, 27-летнему фитнес-инструктору Сэму Асгари. 40-летняя знаменитость поделилась новостью на своей странице в Instagram. Исполнительница рассказала историю, как узнала о положении.

"Я так похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, только для того, чтобы вернуть вес назад. Я подумала: "Боже, что случилось с моим желудком?". Мой муж сказал: "Нет, ты не беременна, глупышка". Я сделала тест на беременность... И... Ну что ж... У меня будет ребенок.Через 4 дня мой живот еще увеличился.Он растет! Если там двое, то я могу просто потерять их. Я очевидно не буду так часто выходить из дома из-за того, что папарацци будут зарабатывать на мне свои деньги, как они, к сожалению, уже делали... Это тяжело, потому, когда я была беременная, у меня была депрессия. Женщины редко об этом говорят. Но в этот раз я буду заниматься йогой каждый день! И распространять много радости и любви", – сообщила артистка.

Заметим, Бритни Спирс воспитывает двух сыновей – 16-летнего Шона и 15-летнего Джеймса. Мальчиков артистка родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.

В настоящее время исполнительница в отношениях с фитнес-инструктором Сэмом Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram.com/britneyspears

Пара познакомилась в 2016 году во время съемок клипа Спирс Slumber Party. В сентябре в 2021 году младший на 12 лет избранник сделал предложение любимой. Сэм и Бритни планировали отпраздновать свадьбу еще в прошлом году. Впрочем, поженилась ли пара, официально неизвестно.

Напомним, певица мечтала стать мамой снова. Впрочем, ее отец-опекун распорядился, чтобы Бритни поставили противозачаточную спираль, и не разрешал ее вытаскивать. В прошлом году Спирс освободилась из-под опеки папы.

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