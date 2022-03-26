Хімічна зброя Росії: опис речовин, як вони діють

ТСН.ua розповідає, яка хімічна зброя є в арсеналі Російської Федерації та чим вона небезпечна.

Велика Британія та США вже попереджали, що Росія може в майбутньому застосувати в Україні хімічну зброю або провести сфальсифіковану операцію під чужим прапором та звинуватити в нападі самих українців. Про це писало британське видання The Guardian з посиланням на джерела в уряді Британії. Вважається, що Російська Федерація може піти на такий крок через провалення плану з окупації України та захоплення Києва.

Хімічна зброя Росії - основні факти

Хімічна зброя - це один з різновидів зброї масового ураження, коли використовуються бойові отруйні речовини, які токсично впливають на людський організм. 1993 року була створена і підписана (зокрема і Росією) спеціальна Конвенція, згідно з якою були заборонені розроблення, застосування, виготовлення, накопичення хімічної зброї.

27 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито ліквідувала на своїй території всю хімічну зброю.

Варто згадати, що після розпаду СРСР саме Росія стала спадкоємицею найбільшого в світі арсеналу хімічної зброї (близько 40 тисяч тонн).

Найбільш популярна в арсеналі Росії хімічна зброя: Новичок, Зарин, Іприт, VX, Люїзит, Зоман.

Відомі випадки, коли Росія застосовувала хімічну зброю

Росія застосовувала хімічну зброю в Сирію 300 разів / commons.wikimedia.org

Уперше хімічна зброя була застосована російськими військами ще під час Першої світової війни. Це сталося 21 березня 1916 року під час артпідготовки. Артилерійський обстріл був малоефективним і не охопив великої території. Тобто Росія має більш ніж сторічний досвід в розробці хімічної зброї.

2017 року, саме тоді, коли Володимир Путін заявив, що вся хімічна зброя РФ ліквідована, на території Британії двоє співробітників російських спецслужб (Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга), що діяли під псевдонімами Петров і Боширов, використали хімічну зброю Новичок проти Сергія Скрипаля та його доньки.

2020 року, згідно з деякими даними, Росія використала ту ж нервово-паралітичну речовину Новичок проти опозиціонера президента РФ Олексія Навального.

Хімічна зброя з арсеналів Росії передавалася режиму Башара Асада. Згідно з даними, які були опубліковані некомерційною організацією "Global Public Policy Institute (GPPi)" в Сирії її використали 300 разів. Боєприпаси із Зарином могли застосовувати в квітні 2017 року при атаці на місто Хан-Шейхун. Тоді загинуло понад 20 дітей та близько 80 дорослих. Ще 300 отримали різного ступеня отруєння.

Опис хімічних речовин, які можуть бути у Росії

Спрей Новичок - саме така ампула була знайдена на місці отруєння Сергія Скрипаля і його доньки в Британії / Associated Press

Новичок

Хімічна зброя Новичок була розроблена Державним науково-дослідним інститутом органічної хімії та технології. Ця речовина використовується також в деяких ліках. Певні варіанти Новичка були адаптовані, щоб використовувати речовину в військових цілях, а також ускладнити його виявлення.

Існує мало офіційної інформації про Новичка. Але згідно з матеріалом, який був опублікований в Washington Post, Новичок відноситься до четвертого покоління твердих (рідше у вигляді рідини) нервово-паралітичних речовин, які були розроблені за часів Радянського Союзу. Його виготовляють з речовин, які є легальними відповідно до Конвенції 1997 року, але при поєднанні стають отруйними. Також вони належать до сімейства так званих органофосфатів, не мають запахів, смаків. Найчастіше Новичок використовують у вигляді порошка, який можна розсіяти.

Хімічна зброя Новичок потрапляє до організму людини при вдиханні, проковтуванні, а також при контакті зі шкірою.

Основні симптоми отруєння Новичком:

поява хрипів у легенях;

міоз;

підвищення потовиділення;

ускладнене дихання;

конвульсії;

мимовільне сечовипускання, дефекація;

блювота.

При довготривалій дії цієї хімічної речовини можлива зупинка серця, дихання.

Чим небезпечна хімічна зброя Новичок? Навіть якщо людина виживе після отруєння, вона буде страждати від невідворотного ушкодження м'язів та органів. Можливе також тривале ушкодження нервів.

Зарин

Ймовірно, хімічна зброя Зарин була використана режимом Башара Асада в Сирії. Згідно з деякими даними, цю речовину поставляла саме Росія. Це рідина без запаху і смаку, яка відрізняється надзвичайною токсичністю. Хімічна зброя Зарин використовується як нервово-паралітична речовина.

Зарин може проникнути до людського організму різними способами: дотик до речовини чи зараженої поверхні, вдихання, приймання отруєної їжі та води. Ця хімічна речовина може поглинатися предметами довкола та тканинами.

Чим небезпечна хімічна зброя Зарин? При отруєнні у людини з'являються наступні симптоми:

перезбудження моторики;

мимовільне скорочення секреторних залоз та м'язів, а тому з'являються судоми та параліч;

скорочення дихальних та серцевих м'язів без участі свідомості;

також скорочення сечевого міхура, зіниць, м'язів травного тракту.

Якщо Зарин використовується у вигляді рідини він залишається небезпечним до 5 днів, якщо розпилюється в вигляді газу - до 20 годин. В зимовий час стійкість зменшується.

Іприт

Хімічна зброя, якою може володіти Росія / Associated Press

Хімічна зброя Іприт має маслянисту форму, безбарвна та не має запаху (в чистому вигляді). В технічному вигляді Іприт відрізняється жовто-коричневим кольором та часниково-гірчичним запахом. У воді розчиняється погано, але добре поєднується з бензином, спиртом, жиром, олією. Часто Іприт використовуються разом з іншими хімічними речовинами. Зокрема, етилдихлороарсином, луїзитом та фенілдихлороарсином. Уперше хімічна зброя Іприт була застосована ще за часів Першої світової війни як шкірно-наривна речовина.

Іприт швидко проникає в текстиль, папір, будматеріали, гуму. Також можна отруїтися при контакті шкіри з ураженим предметом.

Проявляється не відразу - лише через 2 години після отруєння. Але якщо надворі спекотна погода, а шкіра волога, симптоми з'являються за лічені хвилини:

перші ознаки - почервоніння шкіри, свербіж, печіння;

сухість шкіри, відчуття стягнутості, тепло;

через 16-30 годин на тілі з'являються дрібні бульбашки, які потім з'єднуються в одну, наповнену жовтою рідиною;

коли бульбашка лопається, на тілі залишаються виразки, які сильно болять та загоюються протягом 2 місяців;

можуть з'являтися рубці за повторного отруєння.

Чим небезпечна хімічна зброя Іприт? За високої концентрації смерть настає через 2-5 хвилин після отруєння.

VX

Хімічна зброя VX - нервово-паралітична масляниста речовина бурштинового кольору, яка не має ні запаху, ні смаку. Вважається однією з найбільш отруйних з усіх хімічних речовин, які застосовуються в бойових діях. VX використовують для зараження закритих водойм. При чому вони залишаються токсичними протягом тривалого періоду часу (до пів року). Але найчастіше ця хімічна зброя використовується у вигляді аерозолю, яким заражаються приземні шари. В цьому випадку вона розповсюджується вітром. Відбувається зараження військової техніки, предметів довкілля, озброєння.

Застосовується хімічна зброя VX через хімічні фугаси, артилерію, авіацію. Найбільшу небезпеку речовина становить в зимовий час, коли залишається на місцевості на 30-60 днів. Влітку вона працює 1-3 дні.

Чим небезпечна хімічна зброя VX? Якщо прийняти її всередину, то симптоми наступні:

1-2 хвилини після приймання - звужуються зіниці;

2-4 хвилин після приймання - підвищуються слиновиділення та пітливість;

5-10 хвилин після приймання - з'являються судоми, параліч, спазми;

10-15 хвилин після приймання - наступає смерть.

Симптоми при зараженні через шкіру трохи інші:

з'являються через кілька хвилин - годину;

м'язове посмикування в місці зараження;

судоми та слабкість;

параліч.

Луїзит

Хімічна зброя Луїзит відрізняється дратівливим запахом та темно-коричневим кольором. Це рідина зі шкірно-наривною дією та високою стійкістю. Подразнює, в першу чергу, органи дихання та слизову оболонку.

Чим небезпечна хімічна зброя Луїзит? Перші ознаки ураження проявляються вже за п'ять хвилин після отруєння. При цьому не важливо, як саме речовина потравила в організм: через шкіру, вдихання чи з їжею. Ступінь тяжкості отруєння залежить від часу перебування в зараженній місцевості та дози. При вдиханні відразу уражуються верхні органи дихання.

Основні симптоми отруєння Луїзит:

легка форма отруєння проходить через кілька днів;

важка форма отруєння - головний біль, спазми в районі грудей, задишка, блювання, загальна слабкість, втрата голосу;

при потраплянні в очі - втрата зору на 7-10 днів.

Зоман

Хімічна зброя Зоман в чистому вигляді відрізняється легким фруктовим запахом. Це рідина без кольору, яка є дуже токсичною. Технічний Зоман може виглядати солом'яно-жовтим через різні домішки. Наголошується, що хімічна речовина Зоман втричі токсичніша за Зарин. Але симптоми отруєння в них дуже схожі:

параліч;

міоз;

слиновиділення;

пітливість;

судоми м'язів.

Чим небезпечна хімічна зброя Зоман? В високих концентраціях призводить до смерті.