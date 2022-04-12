Хімічна зброя в Маріуполі: троє бійців "Азову" постраждали

У результаті застосування хімічної зброї постраждало три бійці "Азова", але "без катастрофічних наслідків".

Російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".

Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

За його словами, в результаті застосування хімічної зброї постраждало три бійці "Азова". Постраждалі перебувають у задовільному стані.

"Якщо говорити про практичну сторону удару хімічною зброєю по "Азовсталі", то вона невелика. Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків. Навіть зброю масового ураження ці ідіоти не можуть використати повноцінно", — заявив Білецький.

Лідер "Азову" нагадав, що хімічна зброя з'явилася як відповідь на позиційний тупик, який виник під час Першої світової війни.

"Щоб вийти з цього тупика, щоб почати просуватися вперед, почали використовувати таку невибіркову, таку нелюдську зброю як хімічну. І її використання говорило лише про відчай військового керівництва", — зазначив Білецький.

Засновник "Азову" переконаний, що росіяни застосували хімічну зброю через відчай і безсилля.

"Вони ж розуміють, що це розійдеться по всьому світу – весь світ дізнається, що вони терористи, які порушують величезну кількість конвенцій. Це говорить про те, що вони не можуть взяти Маріуполь, що вони не можуть взяти "азовців", що вони не можуть взяти українських захисників. І через це вони впадають у відчай і їм нічого не залишається – як у Першій світовій війні використовувати заборонену зброю. Вони думають, що вони проявляють цим силу, а насправді проявляють цим слабкість", — підсумував він.