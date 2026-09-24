Оккупанты "просачиваются" в Доброполье: в "Азове" предупредили о критическом сценарии

Доброполье / © Донецька ОДА

Реклама

Российские военные на фронте продолжают проникать в Доброполье Донецкой области. Их присутствие в городе не представляет критической угрозы, однако дальнейшее увеличение количества таких групп может существенно усложнить ситуацию.

Об этом hromadske рассказали двое военных, имеющих информацию о ситуации на Добропольском направлении.

Реклама

По оценкам одного из собеседников, в городе может находиться около 50 российских военных. В то же время другой военный, который служит в другой бригаде, оценивает их количество примерно в 20 пехотинцев.

Реклама

Россияне заходят в разные части города

Один из военных рассказал, что российские группы уже проникли достаточно глубоко — к тыловым окрестностям и Святогоровке. По его словам, за последний месяц ситуация с инфильтрацией заметно ухудшилась.

«Инфильтрация достаточно глубокая — вплоть до тыльных окрестностей и Святогоровки. Они не проявляли себя еще активно — в том плане, что не пытались штурмовать, но за последний месяц ситуация инфильтрации существенно ухудшилась. Приблизительно до 50 россиян инфильтрировано преимущественно в северную и восточную часть города. „Азов“ силами „Скалы“ проводит ударно-поисковые действия, поэтому есть шансы улучшить ситуацию.», — отметил военный.

По его словам, пока само количество еще не роковое на такой немалый город, но если инфильтрация будет и дальше нарастать, как это было в сентябре, то довольно быстро проблема может стать критической.

Он также сказал, что противник «просачивается» в Доброполье по восточному и северо-восточному направлениям, в частности со стороны Ганновки. После этого русские военные рассредоточиваются по городу. Отдельные военные противники, по словам собеседников, также замечали на юге.

Реклама

Другой военный описал проникновение как движение небольших групп. По его словам, россияне продвигаются по двое, и даже после уничтожения части таких групп отдельным военным противникам удается попасть в город.

Для чего россияне пытаются проникнуть в город

По словам военного из третьей бригады, одна из целей таких групп — создание хаоса в тылу украинских подразделений.

Он пояснил, что присутствие российских военных в тылу усложняет работу операторов дронов, играющих важную роль в нанесении ударов по противнику.

Собеседники также отметили, что летом продвижению россиян способствовали зеленые насаждения, позволявшие им оставаться менее заметными во время движения.

Реклама

Что говорят в «Азове»

Оборону Доброполья обеспечивает 1-й корпус НГУ «Азов». В его пресс-службе подтвердили, что российские военные пытаются проникать в город, однако назвали такие случаи единичными.

«Инфильтрация противника носит единичный характер и не является системным явлением», — отметили в корпусе.

Там подчеркнули, что российские группы преимущественно обнаруживают и уничтожают еще на подступах к городу. Если отдельным военным противникам все же удается продвинуться дальше, их обнаруживают украинские подразделения, которые проводят контрдиверсионные мероприятия.

«Враг активно пытается проникнуть в город, однако его группы преимущественно обнаруживают и уничтожают еще на подступах. Если отдельным военнослужащим противника все же удается продвинуться дальше, их обнаруживают и ликвидируют наши подразделения, проводящие контрдиверсионные мероприятия.

В настоящее время инфильтрация противника не представляет непосредственной угрозы для обороны города. В то же время, если своевременно не обнаруживать и не пресекать попытки вражеских групп проникнуть в город, со временем это может существенно усложнить ведение обороны», — говорится в комментарии корпуса.

В «Азове» добавили, что противодействие инфильтрации происходит комплексно. В частности, речь идет об оборонных позициях, эшелонированной системе огневого поражения, контроле подступов к городу и проведении контрдиверсионных мероприятий.

Война в Украине — какая ситуация с линией фронта на Донбассе

Напомним, украинские военные уже несколько месяцев проводят в Донецкой области операцию «Вивальди», о которой длительное время не сообщали публично. Кое-что о ней рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Белецкий.

Эта операция проходит в условиях строгой информационной тишины, а ее цель связана с созданием более выгодных рубежей для обороны.

Также на днях стало известно, что ВСУ освободили территорию размером с Житомир. Это был именно первый этап спецоперации «Вивальди».

Наши военные освободили от армии России 85 квадратных километров украинской земли.

Новости партнеров

Новости партнеров