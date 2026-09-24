В России снова залезут в карманы граждан: Кремлю не хватает денег на войну

Кремль (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Российские власти готовят очередное повышение налогов для граждан и бизнеса на фоне роста военных расходов и дефицита федерального бюджета. Новые изменения должны войти в бюджетный пакет на 2027-2029 годы.

Об этом сообщил Минфин РФ, подготовивший соответствующие поправки в Налоговый кодекс, пишет The Moscow Times.

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Одним из главных изменений станет повышение налога на пассивные доходы физических лиц. Речь идет о процентах по банковским вкладам, дивидендах, операциях с ценными бумагами и доходах от продажи имущества.

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Сейчас такие доходы облагаются налогом по ставкам 13–15%, однако Минфин предлагает расширить шкалу до 13–22%. По оценке ведомства, изменения могут затронуть около 4 млн россиян. Участников войны против Украины от этого повышения планируют уволить.

Бизнес также заплатит больше

Отдельно российский Минфин предлагает ввести новый налог на сверхдоходы крупных компаний.

Для производителей цветных металлов и удобрений ставка должна составлять 30%, для золотодобывающих компаний – 20%. Налог будет начисляться на часть доходов, которая превысит показатели базового 2024 года.

В ведомстве объясняют решение резким ростом мировых цен в 2025 году, благодаря которому отдельные компании получили дополнительные доходы.

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Еще одно изменение будет касаться покупок в зарубежных интернет-магазинах. На них хотят сразу ввести максимальный НДС в 22%.

Ранее предполагалось постепенное повышение: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% в 2029 году. Теперь переходный период предлагают отменить.

Кроме того, планируется таможенная пошлина в размере 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро.

Дефицит бюджета стремительно растет

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что налоговые изменения должны обеспечить устойчивость государственных финансов.

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По расчетам ведомства, дефицит федерального бюджета в текущем году составит около 6,9 трлн рублей, или 3% ВВП. Это почти вдвое больше первоначального плана – 3,7 трлн рублей.

В следующем году Минфин закладывает дефицит на уровне 2% ВВП.

В то же время, эксперт немецкого Института международной безопасности Янис Клюге связывает ухудшение ситуации с резким ростом расходов на войну.

По его оценкам, только за первое полугодие Россия потратила на армию и закупку вооружения 10,7 трлн рублей – примерно на треть больше, чем годом ранее.

Военные расходы, по его данным, составили 43,8% всех бюджетных расходов и 57,3% всех налоговых поступлений. До конца года они могут составить около 9% ВВП — максимума с советских времен.

Налоги повышают не в первый раз

После начала полномасштабной войны Россия уже не раз увеличивала налоговую нагрузку.

В 2022-2024 годах повышали налоги для нефтяной и газовой отрасли, вводили налог на сверхприбыли и пошлины. Впоследствии налог на прибыль вырос с 20% до 25%, появилась дифференцированная шкала НДФЛ, а НДС повысили с 20% до 22%.

Изменения коснулись и малого бизнеса: сотни тысяч предпринимателей упустили возможность работать по упрощенной системе.

Несмотря на это, бюджетный дефицит продолжал увеличиваться. В 2024 году вместо запланированных 1,6 трлн рублей он составлял 3,5 трлн, а в следующем году – 5,6 трлн вместо ожидаемых 1,2 трлн.

За январь-август текущего года российские бюджетные расходы превысили доходы уже на 5,8 трлн. рублей.

Экономист Дмитрий Полевой предупреждает, что новые налоги могут дополнительно ударить по экономике. По его словам, доходы компаний сокращаются, у части частного бизнеса почти не осталось запаса прочности, а новое собрание может привести к банкротствам.

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