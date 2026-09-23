Россия бьет по вокзалам, АЗС и ТРЦ не случайно: эксперт объяснил, чего хочет Кремль

Удар по Киеву 23 сентября (иллюстративное фото)

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Удары России по вокзалам, автозаправкам, торговым центрам, рынкам и жилым домам могут являться частью сознательной стратегии давления на украинское общество.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

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По его словам, цель таких атак — посеять страх и панику среди гражданского населения и подтолкнуть людей к требованиям завершить войну любой ценой.

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«Это продуманная стратегия. Это давление на гражданское население для того, чтобы посеять панику, чтобы заставить наших граждан давить на власть, чтобы она подписала мир на любых условиях», – пояснил Гетьман.

Эксперт считает, что параллельно ударам может усиливаться и информационное давление. В частности, могут распространяться месседжи о якобы существовании «партии войны» и «партии мира», а также призывы к договоренностям с Россией вне зависимости от их условий.

По его мнению, такая тактика должна заставить общество требовать уступок.

"Если начать активно агитировать население внутри какой-то крепости, то лучше, чтобы граждане сами открыли ворота для вражеских войск, чем штурмовать эту крепость", - отметил он.

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Гетман предупредил об информационном давлении

По словам эксперта, Россия также может пытаться расшатывать ситуацию внутри Украины через агентов влияния и людей, которые будут распространять выгодные Москве тезисы.

Гетман прогнозирует появление большего количества призывов к переговорам "на любых условиях" и считает это частью общей стратегии давления.

В то же время, он высказал мнение, что такая тактика не даст России желаемого результата.

Когда такие атаки могут прекратиться

По мнению Гетьмана, интенсивность подобных ударов может снизиться тогда, когда Украина получит больше средств противодействия баллистическим ракетам и реактивным дронам, а также усилит собственные дальнобойные возможности.

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По его словам, сейчас Москва рассчитывает на преимущество в баллистических ракетах и дефицит соответствующих средств ПВО в Украине.

«Когда у нас это появится, вполне возможно, что неожиданно россияне захотят сесть за стол переговоров», — подытожил эксперт.

Массированная атака на Киев 23 сентября

23 сентября Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников. В столице неоднократно раздавались сирены и взрывы, в нескольких районах зафиксировали попадания. По последним данным, погибли два человека, еще 25 получили ранения.

Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. Попадание зафиксировали вблизи Центрального железнодорожного вокзала, однако в «Укрзализныце» сообщили, что сам вокзал и станция «Дарница» не повреждены.

Российские дроны также атаковали АЗС в двух районах столицы, в том числе объект UKRNAFTA, а также фармацевтический завод «Дарница». На предприятии заявили, что погибших среди работников нет.

В Соломенском районе обломки сбитых целей упали между жилыми домами, а в Голосеевском — беспилотник попал в бизнес-центр, повлекший за собой разрушение и пожар.

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