Возможно ли отключение интернета в Украине: заявление нардепа Федиенко / © Pixabay

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Российские войска все чаще устремляют свои удары на крупных операторов связи и дата-центры, чтобы оставить украинцев без связи.

Возможно ли в Украине «выбить» Интернет, рассказал народный депутат Александр Федиенко.

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«Наблюдаю, что пытаются разогнать информацию относительно возможных проблем с доступом к сети Интернет. Хочу объяснить гражданам, что, несмотря на решение врага бить по датацентрам, ситуацию удается достаточно быстро стабилизировать», — говорит нардеп.

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Федиенко признал, что действительно могут быть перебои. Однако он призывает граждан относиться с пониманием, ведь все операторы работают и оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

«Важно понимать, Украина, это единственная страна в мире, где очень много среднего и малого операторского бизнеса (так произошло исторически, потому что государство не вмешивалось более десяти лет). Поэтому уничтожить операторов просто невозможно», — сказал он.

Также нардеп упомянул о недавних попытках Минфина и Налоговой службы изменить условия работы для малого телеком-бизнеса, что, по его мнению, отвечало интересам крупных монополий с российскими корнями. Впрочем, малый бизнес смог защитить свои позиции.

Что советует Федиенко:

1. если ваша работа обучение, требуют гарантированного Интернет-подключения, иметь 1+1 операторов, это будет гарантировать качественный сервис.

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2. никогда не «ведитесь» на акционные предложения операторов, это всегда ловушка когда вы не будете получать качественный сервис.

3. не гонитесь за известными брендами. Поверьте, ваш местный оператор вашего города, гораздо лучше сможет вам предоставить сервис. И деньги пойдут в местный бюджет.

Напомним, после сегодняшних обстрелов в Киеве произошел сбой в работе нескольких интернет-провайдеров.

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