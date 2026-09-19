Вода в кранах будет даже у блекаут: как украинский город готовится к отключениям света (видео)

Белгород-Днестровский готовит критическую инфраструктуру к возможным перебоям с электричеством

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Вода в кранах даже во время блекаута. Белгород-Днестровский готовит критическую инфраструктуру к возможным перебоям с электричеством. Для этого город все больше полагается на солнце.

Как это помогает экономить электроэнергию, а вместе с аккумуляторами поддерживать работу насосов, когда исчезает питание из сети. А также о том, как ветераны и женщины обучаются с нуля на инженеров и монтажников солнечных станций. Инспекция ТСН на энергоэффективность приехала в Одесскую область.

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Подготовка к зиме — топ тема в соцсетях. И часто украинцы записывают такие видео, потому что говорят, что юмор — это еще одно наше ментальное оружие.

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Одесса как столица юмора, несмотря на постоянные атаки, тоже не теряет оптимизм. А еще готовится к жизни в блекаутах. Это Белгород-Днестровский в Одесской области. Здесь проживает ориентировочно сорок тысяч человек. Воду для них добывают из десятков артезианских скважин. Далее его нужно поднять, перекачать, очистить и доставить людям. И почти на каждом этапе — насосы, а значит, зависимость от электроэнергии. Именно поэтому здесь начали искать альтернативу еще до зимы во время войны.

«О водоснабжении мы можем говорить, что у нас прежде всего главное — это энергонезависимость. Мы устанавливаем на наших подъемах, на скважинах, КНСках, на очистных сооружениях солнечные батареи. Это нам дает энергонезависимость и тоже дает хоть и небольшую, но экономию», — говорит секретарь горсовета Александр Скалозуб.

Одна из таких станций работает здесь уже около трех лет. Ее мощность — 50 киловатт. По словам специалистов предприятия, в зависимости от сезона она позволяет экономить до 20% электроэнергии.

Белгород-Днестровский готовит критическую инфраструктуру к возможным перебоям с электричеством

«Плюс бывают отключения, компенсируемые этими станциями. Круглосуточная подача населению воды», — говорит главный инженер предприятия Вадим Кучер.

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Экономия — только половина истории. Когда из-за российских атак электричество исчезает, солнечная станция вместе с аккумуляторами становится своеобразной страховкой. Система автоматически переходит на резервное питание — и насосы продолжают работать.

«Когда исчезает сеть, инвертор дает команду на включение батарей, которые обеспечивают бесперебойное питание насоса», — говорит и.о. энергетика предприятия Дмитрий Дечев.

Запаса энергии хватает на несколько часов работы. Достаточно, чтобы предприятие не останавливалось мгновенно после исчезновения электричества и продолжало подавать людям воду.

«За день можем работать на солнечных панелях, ночью аккамуляторы, чем больше тем лучше», — говорит Вадим Кучер.

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В горсовете говорят: то, что сегодня кажется дорогостоящей альтернативой, завтра может стать необходимостью. Поэтому солнечные станции планируют масштабировать не только на предприятиях критической инфраструктуры, но и на других городских объектах. А в перспективе рассматривают и ветровую генерацию.

«Готовимся полномасштабно. Разработан план устойчивости в городе в соответствии с планом устойчивости области. И выполняются работы большими шагами, настолько, сколько позволяет сегодняшний день», — говорит заместитель городского головы города Белгород-Днестровского Андрей Криштопов.

Общественная организация «Экоклуб» за время полномасштабки помогла более 20 водоканалам разных городов Украины установить солнечные электростанции и опыт пяти лет показал — технология для критической инфраструктуры — действует.

«Водоканалы имеют более стабильный график и более прогнозируемое потребление электричества экономическое водоконалы более привлекательны для солнечных станций», — рассказывает эксперт по энергетике ОО «Экоклуб» Дмитрий Сакалюк».

Впрочем, в развитии альтернативной энергетики есть проблема, которую солнечными панелями не решишь. Специалистов, способных устанавливать и, главное, обслуживать такие системы все меньше. Часть опытных электриков забрала война — они пошли служить в Сил обороны. А подготовить новых специалистов быстро не выходит.

«Проблематика основная — это с кадрами, с изготовлением и закупкой. И также проблематика в тех кадрах, которые делают это устанавливающее оборудование», — говорит Андрей Криштопов.

Монтажник-монтажница, инженер-инженер солнечных электростанций — это одни из самых востребованных профессий в Украине. Лучший старт — специализированные курсы. В этом вам помогут:

1. Академия Atmosfera. Они предлагают как онлайн, так и офлайн-практику.

2. Курсы в iSolar Academy или Sanlarix — дают пошаговые знания от проектирования до непосредственного монтажа рельсовых и блочных систем.

3. Repower Ukraine или Greenpeace Украина проводят бесплатную учебу для ветеранов, женщин и людей, пострадавших от войны.

4. А также организация PRO. WOMEN. UA проводит курсы для женщин, которые могут стать монтажницами систем охлаждения, кондиционирования и вентиляции.

Как переучиться

Я познакомилась с ветеранами, которые восстановились после тяжелых ранений и полностью отапливали с нуля энергоэффективность. Эти солнечные панели, кстати, установили они.

Александр Толоченко впервые подробно начал изучать, как работают альтернативные источники питания год назад. До этого времени был бойцом штурмового батальона «Айдар». На Донбассе в 2023 году потерял обе ноги. После протезирования и восстановления в реабилитационном центре Титану Александр с ветеранами-единомышленниками начали бизнес:

«В прошлом году были блекауты и нам нужно было заряжать протезы бионические и мы начали с так называемых экофло но отключения были длительными и давайте будем производить системы энергопитания подумали мы», — рассказывает он.

В настоящее время на производстве работают шесть ветеранов, а также в команде есть бригады монтажников, которые могут усилить тяжелую физическую работу. А ребята на протезах собирают ячейки для аккумуляторных батарей.

Александр вспоминает, как смог овладеть для себя новой профессией. Говорит, сначала друзья поделились схемами, рассказали, как складывать аккамуляторные батареи, давали советы, а дальше ребята сами смотрели обучающие видео в соцсетях, главное, ЖЕЛАНИЕ! Теперь благодаря этим знаниям реабилитационный центр Титану готов к сложной зиме, а это значит, что 200 бойцов, ныне здесь, не будут прекращать лечение.

Мы летом поставили три системы на 20 КВТ одну в стационаре, где 50 ветеранцев, сейчас в протезном центре на 30КВТ, еще в реабилитационном 30 КВТ. общее количество солнечных панелей 100 КВТ СКЛ Счета за август на три центра были 150 тысяч, сейчас я сам был удивлен 10 тысяч», — говорит председатель реабилитационного центра «Титану» Вячеслав Запорожец.

В Белгороде-Днепровском говорят, что городу нужны не только панели, инверторы и аккумуляторы. Необходимы люди, которые знают, как все это правильно смонтировать, настроить и поддерживать в работе, особенно когда от надежности системы зависит работа критической инфраструктуры. Следующий вызов для города — не просто наращивать собственную генерацию. Да и научить людей, которые смогут эту энергетическую независимость обеспечивать. Ибо оборудование можно приобрести, а вот специалиста, знающего, как оно должно работать, за один день не подготовишь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВОДА В КРАНАХ БЕЗ СВЕТА! Солнечные станции для водоканалов: как в Одесской области готовятся к блекаутам

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