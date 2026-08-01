Почему плохо работает Wi-Fi: вещи дома, которые "воруют" скорость интернета

Как улучшить Wi-Fi сигнал / © pexels.com

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Однако во многих случаях причина может быть проще — неправильное расположение маршрутизатора и предметы, создающие помехи для сигнала.

Даже современный мощный роутер может работать гораздо хуже, если рядом с ним находятся блокирующие или ослабляющие радиоволны вещи. Достаточно изменить место установки устройства или убрать несколько помех — и скорость интернета может заметно улучшиться.

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Почему Wi-Fi сигнал становится слабее

Wi-Fi работает с помощью радиоволн, которые распространяются от роутера к подключенным устройствам. На их качество оказывают влияние расстояние, толщина стен, материалы в помещении и другая электроника.

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Чем больше помех встречает сигнал на своем пути, тем слабее соединение. Особенно это заметно в больших квартирах, частных домах или помещениях с большим количеством техники.

Какие предметы больше всего мешают работе Wi-Fi

Металлические предметы

Металл способен отбивать и поглощать радиоволны, из-за чего сигнал роутера становится менее стабильным.

Не стоит устанавливать маршрутизатор рядом с:

металлическими шкафами;

холодильником;

металлическими полками;

большими декоративными конструкциями;

бытовой техники с металлическим корпусом.

Даже небольшое металлическое препятствие рядом с роутером может снизить качество сигнала.

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Зеркала и стеклянные поверхности

Немногие знают, что большие зеркала также могут негативно влиять на Wi-Fi. Их поверхность часто имеет тонкий металлический слой, частично отражающий сигнал.

Если роутер стоит у большого зеркала или шкафа с зеркальной дверью, зона покрытия может уменьшиться.

Микроволновая печь

Микроволновая печь работает на частоте, близкой той, которую используют некоторые Wi-Fi сети (особенно 2,4 ГГц). Поэтому во время ее работы могут возникать помехи.

Поэтому не рекомендуется ставить роутер рядом с кухонной техникой.

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Телевизоры и другая электроника

Телевизоры, игровые приставки, акустические системы и другая электроника могут создавать дополнительный электромагнитный шум.

Лучше разместить роутер отдельно от большого количества устройств, особенно если они постоянно работают.

Стены и большая мебель

Толстые бетонные стены, кирпичные перегородки, шкафы с большим количеством вещей и даже аквариумы могут ослаблять Wi-Fi сигнал.

Особенно сложно сигнала проходить через:

железобетон;

камень;

воду;

плотные материалы.

Поэтому роутер лучше ставить в открытом пространстве, а не прятать в шкаф или мебель.

Где лучше установить Wi-Fi роутер

Где лучше установить Wi-Fi роутер / © unsplash.com

Чтобы получить максимальное качество сигнала, следует придерживаться нескольких простых правил:

устанавливайте роутер примерно в центре жилья;

размещайте его выше пола;

не прячь в шкаф или тумбу;

держите подальше от металлических предметов;

не ставьте у микроволновки;

направляйте антенны вертикально для лучшего покрытия.

Также следует регулярно обновлять прошивку роутера и проверять, не используют ли вашу сеть посторонние устройства.

Как сделать Wi-Fi быстрее без покупки нового роутера

Перед тем как покупать новое оборудование, попробуйте:

Переместить роутер — иногда даже смена места на несколько метров значительно улучшает сигнал. Перейти на частоту 5 ГГц — она обеспечивает большую скорость, хотя имеет меньший радиус действия. Сменить канал Wi-Fi — в многоквартирных домах сети соседей могут создавать помехи. Перезагрузить роутер — простой перезапуск иногда устраняет временные проблемы. Проверить количество подключенных устройств — чем больше гаджетов используют сеть одновременно, тем больше нагрузка на роутер.

FAQ

Почему Wi-Fi плохо ловит сигнал в квартире?

Самые частые причины слабого Wi-Fi сигнала — неправильное расположение роутера, толстые стены, металлические предметы рядом, большое количество электроники и помехи от других беспроводных сетей. Чтобы улучшить сигнал, следует установить роутер в открытом месте поближе к центру квартиры.

Как сделать Wi-Fi быстрее в домашних условиях?

Чтобы увеличить скорость Wi-Fi, проверьте расположение роутера, очистите сеть от лишних подключений, измените канал передачи, используйте частоту 5 ГГц и обновите программное обеспечение устройства. Во многих случаях этого достаточно без покупки нового оборудования.

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