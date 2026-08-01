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Почему плохо работает Wi-Fi: вещи дома, которые "воруют" скорость интернета
Слабый Wi-Fi, зависание видео, медленная загрузка сайтов и постоянные разрывы соединения часто заставляют людей думать, что проблема в самом провайдере или старом роутере.
Однако во многих случаях причина может быть проще — неправильное расположение маршрутизатора и предметы, создающие помехи для сигнала.
Даже современный мощный роутер может работать гораздо хуже, если рядом с ним находятся блокирующие или ослабляющие радиоволны вещи. Достаточно изменить место установки устройства или убрать несколько помех — и скорость интернета может заметно улучшиться.
Почему Wi-Fi сигнал становится слабее
Wi-Fi работает с помощью радиоволн, которые распространяются от роутера к подключенным устройствам. На их качество оказывают влияние расстояние, толщина стен, материалы в помещении и другая электроника.
Чем больше помех встречает сигнал на своем пути, тем слабее соединение. Особенно это заметно в больших квартирах, частных домах или помещениях с большим количеством техники.
Какие предметы больше всего мешают работе Wi-Fi
Металлические предметы
Металл способен отбивать и поглощать радиоволны, из-за чего сигнал роутера становится менее стабильным.
Не стоит устанавливать маршрутизатор рядом с:
металлическими шкафами;
холодильником;
металлическими полками;
большими декоративными конструкциями;
бытовой техники с металлическим корпусом.
Даже небольшое металлическое препятствие рядом с роутером может снизить качество сигнала.
Зеркала и стеклянные поверхности
Немногие знают, что большие зеркала также могут негативно влиять на Wi-Fi. Их поверхность часто имеет тонкий металлический слой, частично отражающий сигнал.
Если роутер стоит у большого зеркала или шкафа с зеркальной дверью, зона покрытия может уменьшиться.
Микроволновая печь
Микроволновая печь работает на частоте, близкой той, которую используют некоторые Wi-Fi сети (особенно 2,4 ГГц). Поэтому во время ее работы могут возникать помехи.
Поэтому не рекомендуется ставить роутер рядом с кухонной техникой.
Телевизоры и другая электроника
Телевизоры, игровые приставки, акустические системы и другая электроника могут создавать дополнительный электромагнитный шум.
Лучше разместить роутер отдельно от большого количества устройств, особенно если они постоянно работают.
Стены и большая мебель
Толстые бетонные стены, кирпичные перегородки, шкафы с большим количеством вещей и даже аквариумы могут ослаблять Wi-Fi сигнал.
Особенно сложно сигнала проходить через:
железобетон;
камень;
воду;
плотные материалы.
Поэтому роутер лучше ставить в открытом пространстве, а не прятать в шкаф или мебель.
Где лучше установить Wi-Fi роутер
Чтобы получить максимальное качество сигнала, следует придерживаться нескольких простых правил:
устанавливайте роутер примерно в центре жилья;
размещайте его выше пола;
не прячь в шкаф или тумбу;
держите подальше от металлических предметов;
не ставьте у микроволновки;
направляйте антенны вертикально для лучшего покрытия.
Также следует регулярно обновлять прошивку роутера и проверять, не используют ли вашу сеть посторонние устройства.
Как сделать Wi-Fi быстрее без покупки нового роутера
Перед тем как покупать новое оборудование, попробуйте:
Переместить роутер — иногда даже смена места на несколько метров значительно улучшает сигнал.
Перейти на частоту 5 ГГц — она обеспечивает большую скорость, хотя имеет меньший радиус действия.
Сменить канал Wi-Fi — в многоквартирных домах сети соседей могут создавать помехи.
Перезагрузить роутер — простой перезапуск иногда устраняет временные проблемы.
Проверить количество подключенных устройств — чем больше гаджетов используют сеть одновременно, тем больше нагрузка на роутер.
FAQ
Почему Wi-Fi плохо ловит сигнал в квартире?
Самые частые причины слабого Wi-Fi сигнала — неправильное расположение роутера, толстые стены, металлические предметы рядом, большое количество электроники и помехи от других беспроводных сетей. Чтобы улучшить сигнал, следует установить роутер в открытом месте поближе к центру квартиры.
Как сделать Wi-Fi быстрее в домашних условиях?
Чтобы увеличить скорость Wi-Fi, проверьте расположение роутера, очистите сеть от лишних подключений, измените канал передачи, используйте частоту 5 ГГц и обновите программное обеспечение устройства. Во многих случаях этого достаточно без покупки нового оборудования.