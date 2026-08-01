Гигантский самолет приземлился прямо на трассу: водители были в шоке (видео)

Airbus A400M / © AFP

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Военно-транспортный самолет Airbus A400M неожиданно приземлился прямо на дороге общего пользования в Швеции, удивив ставших свидетелями необычной картины водителей.

Видео появилось в Сети.

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На видео, которое снял один из водителей, видно, как гигантский самолет пролетает на низкой высоте прямо над автомобилями. Затем плавно садится на специально перекрытый участок дороги.

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Окажись, что это не была авария или техническая неисправность. Судно Airbus A400M принадлежит французским Военно-воздушным силам.

Посадка огромного самолета стала частью военных учений в рамках НАТО, в ходе которых отрабатывали возможность использования обычных дорог в качестве импровизированных взлетно-посадочных полос.

«В случае войны это означает, что самолет A400M — под управлением квалифицированного экипажа — мог бы выполнять полеты практически с любого места на европейском континенте, даже в случае временной нейтрализации авиабаз», — объяснил французский военный аналитик Этьен Маркюз.

Как сообщалось, вблизи авиабазы Miramar в Сан-Диего (Калифорния) разбился истребитель F-35B Пилот успел катапультироваться. В заявлении Корпуса морской пехоты аварию назвали несчастным случаем класса А». Это самая высокая категория несчастных случаев, квалифицирующая ущерб, превышающий 2 млн дол.

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