Гуманитарными коридорами эвакуировался 2671 человек: откуда и куда добрались

Гуманитарными коридорами эвакуировался 2671 человек: откуда и куда добрались

Оккупанты блокируют колонны автобусов, которые выехали для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.

Гуманитарными коридорами 12 апреля в Украине эвакуировалось 2671 человек, несмотря на то, что российские войска не обеспечили режим тишины.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека. Из них из Мариуполя – 208 человек.

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2135 человек доехали из Запорожья из городов области: Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области удалось эвакуировать 328 человек.

"Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке. Мы ищем возможности для разблокирования возможности проезда автобусов разными путями", — сообщила Верещук.

Напомним, в Бердянске, который временно контролируют российские оккупанты, директора школ массово пишут заявления на увольнение из-за невозможности работать в сложившихся обстоятельствах в городе.

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