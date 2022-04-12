Гуманітарними коридорами евакуювалася 2671 людина: звідки і куди дісталися

Гуманітарними коридорами евакуювалася 2671 людина: звідки і куди дісталися

Окупанти блокують колони автобусів, які виїхали для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара.

Гуманітарними коридорами 12 квітня в Україні евакуювалася 2671 людина, попри те, що російські війська не забезпечили режим тиші.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них з Маріуполя – 208 людей.

Також читайте Перелік евакуаційних поїздів на 12 квітня 2022 року: по Україні та міжнародні

2135 людей доїхали з Запоріжжя з міст області: Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна в Луганській області вдалося евакуювати 328 людей.

"Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці. Ми шукаємо можливості для розблокування можливості проїзду автобусів різними шляхами", – повідомила Верещук.

Нагадаємо, у Бердянську, який тимчасово контролюють російські окупанти, директори шкіл масово пишуть заяви на звільнення через неможливість працювати в обставинах, які склалися в місті.

Читайте також: