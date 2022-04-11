Більша частина населення Донецької області евакуювалася – ОВА

На тлі інформації про тотальний наступ окупантів на Донбасі цивільне населення поспіхом залишає регіон.

Більша частина цивільного населення Донецької області евакуювалася через загрозу наступу російських військ.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Я сьогодні цілий день курсував по всіх великих містах (Донецької області. — Ред.), громадах і питав щодо кількості евакуйованих, причини послаблення темпів евакуації. Більша частина населення виїхала. Але ми маємо бути ще ефективнішими, ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу", — розповів Кириленко.

Що стосується Краматорська, де окупанти обстріляли залізничний вокзал, то там триває евакуація автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.

Раніше Міноборони України повідомило, що активні бойові дії на Донбасі розпочнуться найближчим часом. 4 квітня Павло Кириленко рекомендував всім цивільним евакуюватися з Донеччини.

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