Більша частина населення Донецької області евакуювалася – ОВА

На тлі інформації про тотальний наступ окупантів на Донбасі цивільне населення поспіхом залишає регіон.
Більша частина цивільного населення Донецької області евакуювалася через загрозу наступу російських військ.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Я сьогодні цілий день курсував по всіх великих містах (Донецької області. — Ред.), громадах і питав щодо кількості евакуйованих, причини послаблення темпів евакуації. Більша частина населення виїхала. Але ми маємо бути ще ефективнішими, ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу", — розповів Кириленко.
Що стосується Краматорська, де окупанти обстріляли залізничний вокзал, то там триває евакуація автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.
Раніше Міноборони України повідомило, що активні бойові дії на Донбасі розпочнуться найближчим часом. 4 квітня Павло Кириленко рекомендував всім цивільним евакуюватися з Донеччини.
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