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Більша частина населення Донецької області евакуювалася – ОВА

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Більша частина населення Донецької області евакуювалася – ОВА

Сергій Гайдай

На тлі інформації про тотальний наступ окупантів на Донбасі цивільне населення поспіхом залишає регіон.

Більша частина цивільного населення Донецької області евакуювалася через загрозу наступу російських військ.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Я сьогодні цілий день курсував по всіх великих містах (Донецької області. — Ред.), громадах і питав щодо кількості евакуйованих, причини послаблення темпів евакуації. Більша частина населення виїхала. Але ми маємо бути ще ефективнішими, ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу", — розповів Кириленко.

Що стосується Краматорська, де окупанти обстріляли залізничний вокзал, то там триває евакуація автобусами, а також залізницею з найближчих до міста станцій.

Раніше Міноборони України повідомило, що активні бойові дії на Донбасі розпочнуться найближчим часом. 4 квітня Павло Кириленко рекомендував всім цивільним евакуюватися з Донеччини.

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