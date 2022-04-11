Большая часть населения Донецкой области эвакуировалась – ОВА

На фоне информации о тотальном наступлении оккупантов на Донбассе гражданское население спешно покидает регион.
Большая часть гражданского населения Донецкой области эвакуировалась из-за угрозы наступления российских войск.
Об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Я сегодня целый день курсировал по всем крупным городам (Донецкой области. — Ред.), громадам и спрашивал о количестве эвакуированных, причинах ослабления темпов эвакуации. Большая часть населения выехала. Но мы должны быть еще эффективнее, еще нужно проводить в отдельных местах упорно работу", — рассказал Кириленко.
Что касается Краматорска, где оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал, то там идет эвакуация автобусами, а также железной дорогой с ближайших к городу станций.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что активные боевые действия на Донбассе начнутся в ближайшее время. 4 апреля Павел Кириленко рекомендовал всем гражданским эвакуироваться из Донбасса.
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