Большая часть населения Донецкой области эвакуировалась – ОВА

На фоне информации о тотальном наступлении оккупантов на Донбассе гражданское население спешно покидает регион.

Большая часть гражданского населения Донецкой области эвакуировалась из-за угрозы наступления российских войск.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Также читайте Необходимости в эвакуации из Харькова нет – Терехов

"Я сегодня целый день курсировал по всем крупным городам (Донецкой области. — Ред.), громадам и спрашивал о количестве эвакуированных, причинах ослабления темпов эвакуации. Большая часть населения выехала. Но мы должны быть еще эффективнее, еще нужно проводить в отдельных местах упорно работу", — рассказал Кириленко.

Что касается Краматорска, где оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал, то там идет эвакуация автобусами, а также железной дорогой с ближайших к городу станций.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что активные боевые действия на Донбассе начнутся в ближайшее время. 4 апреля Павел Кириленко рекомендовал всем гражданским эвакуироваться из Донбасса.

Читайте также: