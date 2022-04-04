Всем гражданским следует эвакуироваться из Донецкой области – глава ОВА

Кириленко подчеркнул, что нужно уехать не только живущим вблизи линии разграничения, но и всем жителям области.

Оккупанты могут посилить наступление на Донбассе, поэтому всем местным жителям советуют уехать в более безопасные регионы Украины.

Об этом сказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

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"Не только вблизи линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем, каким путём ехать. Чем меньше будет людей, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов", — сказал Кириленко.

По его словам, без учета населения Мариуполя из Донетчины уже вывезли около 140 тысяч человек. Однако есть человеческий фактор, ведь сначала люди не хотят покидать дома, когда есть возможность, пока не почувствуют реальную угрозу жизни.

Ранее глава Донецкой ОВА рассказал, что боевики так называемой "ДНР" воюют на смешанных позициях. Также он сообщил, почему российские войска не выпускали людей из Мариуполя.

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