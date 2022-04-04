Всім цивільним варто евакуюватися з Донеччини – голова ОВА

Кириленко наголосив, що потрібно виїхати не лише тим, хто живе поблизу лінії розмежування, але й усім мешканцям області.

Окупанти можуть посили наступ на Донбасі, тому всім місцевим жителям радять виїхати у більш безпечні регіони України.

Про це сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо, щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо, яким шляхом їхати. Чим менше буде людей, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", — сказав Кириленко.

За його словами, без врахування населення Маріуполя, з Донеччини вже вивезли приблизно 140 тисяч людей. Проте є людський фактор, адже спочатку люди не хочуть покидати домівки, коли є можливість, поки не відчують реальної загрози життю.

Раніше очільник Донецької ОВА розповів, що бойовики так званої "ДНР" воюють на змішаних позиціях. Також він повідомив, чому російські війська не випускали людей із Маріуполя.

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