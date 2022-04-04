Українські виконавці на концертах у Польщі зібрали для постраждалих від війни понад мільйон гривень

Українські виконавці на концертах у Польщі зібрали для постраждалих від війни понад мільйон гривень

Організатори кажуть, що майже не отримували відмов у проведенні дійства.

На підтримку України в різних концертних залах Польщі впродовж трьох днів відбувались благодійні концерти «Доброго вечора, ми з України».

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Там збирали кошти на допомогу українським дітям, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії до України. На сцені виступили більше десятка відомих українських артистів та коміків. Серед них Монатік, Сергій Бабкін, Аліна Паш та Джері Хейл.

Концерт також транслювали, зокрема, на телеканалі ТЕТ, ютуб-каналі 1+1, а також на платформі Київстар ТБ. Під час трансляції глядачі могли робити благодійні внески. За перші виступи вдалося зібрати понад мільйон гривень.

«У нас практично не було слова "ні" на будь-який запит. А можна онлайн-трансляцію, а може, ми ще онлайн грошей зберемо, а може можна донарити? Так, так, зали йшли нам назустріч. Варшава пішла нам назустріч, польські міста. Далі - Німеччина, Прибалтика», - кажуть організатори.

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