Kalush Orchestra вирушив у промотур до Ізраїлю на підтримку України

Kalush Orchestra вирушив у промотур до Ізраїлю на підтримку України

Israel Calling 2022 відбудеться у Тель-Авіві.

Представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" – гурт Kalush Orchestra – вирушив у промотур до Ізраїлю.

Разом з багатьма цьогорічними учасниками колектив долучився до Israel Calling 2022, який відбудеться у Тель-Авіві.

Про це повідомляє Суспільне.

Так, вже у вівторок, 5 квітня, музиканти зустрінуться з біженцями у Тель-Авіві, які виїхали з України через російську агресію. Наступного дня у гурту запланована зустріч з Міністром у справах Єрусалима і національної спадщини Зеевом Елькіним. 7 квітня делегація України візьме участь у пресконференції в готелі Herod's Tel Aviv. Того ж дня Kalush Orchestra виступить наживо на концерті Israel Calling 2022 на арені Menora. На заході збиратимуть кошти для Фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України.

"Ми дякуємо за запрошення організаторам в Ізраїлі й з нетерпінням чекаємо на знайомство зі спільнотою "Євробачення". Ми вже відчуваємо надзвичайну підтримку, це те, що зараз найбільше потрібно кожному, хто змушений жити у війні", — прокоментував фронтмен гурту Олег Псюк.

Суспільне

Нагадаємо, днями Kalush Orchestra у Львові на Площі Ринок виконав Stefania і заявив, що їде на "Євробачення". Гурт виступить на пісенному конкурсі особисто.

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