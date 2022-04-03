 "ДНР" воюють на змішаних позиціях - очільник Донецької ОВА

Донецька область під постійними обстрілами.

Очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявив, що у регіоні воюють так звані “ДНР, але вони не будуть задіяні під час серйозних боїв.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільне".

“ Люди, які підтримали "ДНР", завжди аплодували: "Росія нас звільнить". Але їхні думки також почали змінюватись, коли вони зрозуміли, що звільняти вони будуть саме своїми дітьми, які сидять на парах в університетах "днрівських". Їх забирають. Це я кажу не про чутки, а це достовірна інформація. Заходять і забирають цих людей, їдуть по стоматологіях з Горлівки чи ще якихось містах, забирають, дають автомат. Або через Крим їх направляють, або в ту ж Волноваху їх закидували на передові позиції як гарматне м’ясо: "Ви ж виборюєте своїми збройними силами". А які там збройні сили? Народна міліція "ДНР" чи ще хтось, хто не вміє, не одягнені і не взуті. Але все одно призивайте для масовості. Розуміємо також, що загострення тут, звичайно, буде відбуватися вишкаленими професійними, наскільки вони можуть бути такими, військами РФ. Але, як показує ця війна, вони зовсім не такі, якими себе вважають. "ДНР" воюють на змішаних позиціях. А там, де необхідний тактичний успіх — захоплення міста, або професійні дії, — їх просто не буде там", - сказав він.

Раніше стало відомо, що у Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної. Через обстріли російських окупантів 2 квітня найбільших руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

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