Окупанти атакують Рубіжне та Попасну

ЗСУ тримають оборону.

У Луганській області тривають бої з російськими окупаційними військами в окремих районах Рубіжного та Попасної. Через обстріли російських окупантів 2 квітня найбільших руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зокрема, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох", – повідомив він.

2 квітня українські військові на Луганщині та Донеччині відбили шість атак російських окупантів, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, російські військові масово відмовляються воювати в Україні. Морально-психологічний стан особового складу росіян та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні.

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