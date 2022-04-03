"ДНР" воюют на смешанных позициях — глава Донецкой ОВА

Донецкая область под постоянными обстрелами.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что в регионе воюют так называемые ДНР, но они не будут задействованы во время серьезных боев.

Об этом он сказал в интервью "Суспільне".

"Люди, которые поддержали "ДНР", всегда аплодировали: "Россия нас освободит". Но их мнения также начали меняться, когда они поняли, что освобождать они будут именно своими детьми, сидящими на парах в университетах "днровских". Их забирают. Это я говорю не о слухах, а это достоверная информация. Заходят и забирают этих людей, едут в стоматологии из Горловки или еще в каких-то городах, забирают, дают автомат. Либо через Крым их направляют, либо в ту же Волноваху их забрасывали на передовые позиции как пушечное мясо: "Вы же боретесь своими вооруженными силами". А какие там вооруженные силы? Народная милиция "ДНР" или еще кто-то, кто не умеет, не одеты и не обуты. Но все равно призывайте для массовости. Понимаем также, что обострение здесь, конечно, будет происходить профессиональными, насколько они могут быть таковыми, войсками РФ. Но, как показывает эта война, они совсем не такие, как себя считают. "ДНР" воюют на смешанных позициях. А там, где необходим тактический успех — захват города или профессиональные действия — их просто не будет там", — сказал он.

Ранее стало известно, что в Луганской области продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной. Из-за обстрелов российских оккупантов 2 апреля наибольшие разрушения получили Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

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