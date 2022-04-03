Ячмінь, горох, овес: на Полтавщині розпочали посівну кампанію

Посівна має завершитися до кінця травня.

Аграрії Полтавщини розпочали посівну кампанію в регіоні. Посівну мають завершити до кінця травня.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що Полтавщина продовжує працювати попри обстріли росіян.

"Поміж повітряних тривог маємо добру новину. Аграрії Полтавщини розпочали посівну кампанію. Ячмінь, горох, овес, пшениця. Ми готові забезпечити продовольчу безпеку – наші аграрії працюють за двох", - сказав він.

За його словами, посів ранніх культур триватиме орієнтовно до 15 квітня, а загалом посівна має завершитися до 25 травня.

Нагадаємо, у 20 областях України почалася посівна.

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