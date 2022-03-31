У 20 областях України почалася посівна – Шмигаль

За совами прем'єра, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель.

Вже у 20 областях України почалася посівна. Це дійсно позитивна новина, адже на цей же час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, цьогоріч на Вінниччині посівну розпочали на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай.

Обстріли ворогів вдарили по посівній кампанії в Україні. Про наміри ворога спричинити гуманітарну катастрофу вже заявили в уряді. Проте аграрії на місцях упевнені, що у росіян нічого не вийде і хліб в Україні буде.

Про це йдеться в ТСН.

Читайте також: