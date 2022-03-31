В 20 областях Украины началась посевная – Шмыгаль

По сове премьера, посевную можно будет провести на 6 млн гектаров земель.
Уже в 20-ти областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время прошлого года посевная началась только в 15 регионах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Имеем осторожный оптимизм по площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно будет провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от той площади, которая была засеяна в прошлом году", – отметил Шмыгаль.
Напомним, в этом году в Винницкой области посевную начали на несколько недель раньше обычного.
Обстрелы врагов ударили по посевной кампании в Украине. О намерениях врага повлечь за собой гуманитарную катастрофу уже заявили в правительстве. Однако аграрии на местах уверены, что у россиян ничего не получится, и хлеб в Украине будет.
Об этом говорится в ТСН.
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