Під час стрілянини на вулиці міста в Каліфорнії загинуло 6 осіб: відео

Під час стрілянини на вулиці міста в Каліфорнії загинуло 6 осіб: відео

Понад десять осіб отримали вогнепальні поранення.

У ніч проти неділі, 3 квітня, у столиці американського штату Каліфорнія місті Сакраменто невстановлені поки що особи розпочали стрілянину на багатолюдній вулиці, на яку вийшли відвідувачі кафе та нічних клубів. Біля одного із закладів перед пострілами сталася сутичка, яка потрапила на відео.

Про це повідомляє Associated Press.

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Поліція Сакраменто звернулася до громадськості з проханням допомогти знайти кількох стрільців, які відкрили вогонь у центрі міста. Коли на звуки пострілів прибули поліцейські, вони виявили велику групу людей, серед яких було багато постраждалих від куль.

"Офіцери розпочали рятувальні заходи на місці події. Незважаючи на ці зусилля, було констатовано смерть шістьох постраждалих. Також виявлено 12 інших постраждалих з травмами різного ступеня", - повідомили в поліції.

Mass shooting near the Capital building in Sacramento left 6 dead 15 injured. 4/2/22 pic.twitter.com/OxkyKaqyiZ — H̶y̶e̶i̶n̶ ✝️ (@BabeeHyeinK2021) April 3, 2022

Начальник поліції Сакраменто Кетрін Лестер повідомила, що серед загиблих троє чоловіків і три жінки. 12 поранених перебувають в лікарнях.

"Слідчі працюють, щоб встановити винних у цьому жахливому акті. Ми знаємо, що незадовго до стрілянини відбулася велика бійка. І ми підтвердили, що було кілька стрільців", - сказала Лестер.

За її словами, слідчі опитували низку свідків і виявили сотні доказів з місця події, зокрема вкрадений пістолет.

Лестер подякувала представникам громадськості за надсилання підказок і відео з місця інциденту, деякі з яких, за її словами, також були зняті камерою поліції поблизу. “Ми шоковані та розбиті серцем цією трагедією, але ми також налаштовані знайти винних і забезпечити справедливість для жертв та їхніх сімей”, – сказала вона.

Police say 6 people have died and 10 injured following Sacramento Mass Shooting. #sacramentoshooting #news #streetmediahype pic.twitter.com/uhbkbjfG7S — Street Media Hype (@StreetMediaHype) April 3, 2022

Очільниця місцевої поліції також повідомила, що в цьому районі зібрався великий натовп, коли почалася стрілянина, але незрозуміло, чи був натовп пов'язаний з певним місцем чи подією.

Нагадаємо, раніше озброєний автоматичною зброєю чоловік відкрив вогонь на вулиці багатолюдного міста Бней-Брак на схід від Тель-Авіва. Він методично убивав пішоходів та водіїв, після чого влаштував перестрілку із поліцейськими, під час якої загинув. Його жертвами стали п’ятеро осіб.

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