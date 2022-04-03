У столиці Азербайджану пролунав потужний вибух: відео

Ймовірною причиною НП став витік газу.

Внаслідок потужного вибуху, який трапився в ніч проти неділі, 3 квітня, у столиці Азербайджану місті Баку, загинуло щонайменше троє людей.

Про це повідомляє місцеве видання media.az, публікуючи фото та відео з місця НП.

Прессекретар МВС Азербайджану Ехсан Західов підтвердив, що внаслідок вибуху, який стався у нічному клубі LocationBaku кілька людей загинули та отримали поранення.

Тим часом журналісти повідомляють про щонайменше трьох загиблих.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу. Його сильний запах відчувався на місці, де сталася НП.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відреагував на закиди РФ про те, що це, мовляв, українська авіація обстріляла нафтобазу у Бєлгороді.

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