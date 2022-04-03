В столице Азербайджана раздался мощный взрыв: видео

Вероятной причиной ЧП стала утечка газа.

В результате мощного взрыва, который произошел в ночь на воскресенье, 3 апреля, в столице Азербайджана городе Баку, погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает местное издание media.az, публикуя фото и видео с места ЧП.

Пресссекретарь МВД Азербайджана Эхсан Западов подтвердил, что в результате взрыва, произошедшего в ночном клубе LocationBaku, несколько человек погибли и получили ранения.

Тем временем журналисты сообщают о по меньшей мере трех погибших.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Его сильный запах ощущался на месте, где произошло ЧП.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на упреки РФ в том, что это, мол, украинская авиация обстреляла нефтебазу в Белгороде.

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