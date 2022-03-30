Взрыв в Белгороде - типичный пример использования РФ устаревших опасных боеприпасов — Генштаб

Российские боеприпасы возле ЧАЭС могут также сдетонировать в любой момент.

Взрыв на складе боеприпасов в Белгороде является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в частности, Второй Мировой Войны.

Об этом 30 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Только вчера Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС", — говорится в сообщении.

Напомним, что 29 марта в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.

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